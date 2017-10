ZATAŠKANA ISTINA O NACIZMU: Ugledni profesor: ‘Hitler je zamalo preuzeo Los Angeles, evo što je radio u Hollywoodu’

Hitler nije morao izaći iz Njemačke da bi se njegovi zlonamjerni planovi osjećali izvan granica Reicha, pa čak i u Los Angelesu. Upravo nakon Velike depresije i početkom Drugog svjetskog rata, nacistička je Njemačka dobila potporu u južnoj Kaliforniji. Tamo su njezini agenti planirali napade na nacionalnu gardu, čak i ubojstva holivudskih Židova, poznatih filmaša.

Američki profesor povijesti Steven J. Ross za LA Times je ispričao priču o nacizmu na tim prostorima. Od piknik-skupova u parku La Crescenta do planiranja Hitlerove Bijele kuće na Tihom oceanu. Rossova knjiga ‘Hitler u Los Angelesu, kako su Židovi pokvarili planove koje su nacisti kovali u Hollywoodu i Americi’ dijelom je triler o tome kako je Kalifornijski Reich gotovo uspio.

Tajni nacistički dužnosnici stizali su brodovima

Nacistima je Los Angeles tijekom 1930-ih bio važan zbog toga što je New York u očima svih bio centar židovskih aktivnosti, a to su znali i nacisti. A znali su i da je tadašnji gradonačelnik New Yorka, Fiorello LaGuardia, i sam dijelom Židov, bio žestoki protivnik nacizma.

U Los Angelesu je postojala duga povijest antisemitizma, rasizma, tamo su djelovali pripadnici Ku Klux Klana i desničarski demagozi. A luka nikad nije bila pod prismotrom, pa su nacisti mogli poslati svoje brodove u LA. Na svakom je brodu bio po jedan dužnosnik Gestapa. Kad bi pristali u Los Angeles, vođa njemačko-američke skupine došao bi do pristaništa i uzeo novac, propagandne zapovijedi i tajne zapovijedi iz Njemačke.



U srpnju 1933. nacisti su održali prvi javni sastanak u Los Angelesu. Bili su odjeveni u smeđe košulje sa svastikama i salutirali Hitlerov pozdrav, otvoreno govoreći da su oni njegovi zagovornici u Americi.

Špijunske operacije Leona Lewisa

U tom je trenutku reagirao Leon Lewis, veteran Prvog svjetskog rata. On je angažirao još četvoricu kolega veterana i njihove žene. Trojica su bili kršćani, a jedan Židov.

Složili su se da će se tajno pridružiti svakoj nacističkoj i fašističkoj skupini u Los Angelesu i sve javljati Leonu Lewisu. Tako je počela njihova špijunska operacija.

Otkrili su da i policija simpatizira s ‘nacističkim srebrnim košuljama’, a to su bili američki fašisti. Saznao je da nacisti aktivno kupuju oružje u San Diegu i planiraju preuzeti vlast u gradu i svo oružje. Lewis je sve to rekao policijskom šefu Jimu Davisu, koji ga je brzo otpravio rekavši da Hitler radi ono što mora kako bi spasio Njemačku. Rekao je i da je Hitler u pravu te da pravi problem nisu nacisti i fašisti na ulicama LA-a, već komunisti. Smatrao je da su svi Židovi komunisti te da su svi komunisti Židovi.

Nacisti u u Los Angelesu slijedili strategiju koju je Hitler koristio u 1920-ima: regrutirao je skupinu vojnih veterana, muškaraca koji su već obučeni za ubijanje, koji su znali kako koristiti oružje i koji se nisu lomili pod pritiskom. Oni su trebali istrenirati i druge Amerikance koji bi im se pridružili.

Plan je bio ubiti holivudske Židove i filmske zvijezde koji su bili njihovi prijatelji, tako da vijest o tome obiđe cijeli svijet i porkene druge slične programe diljem Amerike, što bi značilo smrt svim Židovima u Americi.

Tajni sastanak najmoćnijih u Hollywoodu

Leon Lewis počeo je svoju špijunsku operaciju u kolovozu 1933. i činio je to do završetka Drugog svjetskog rata. Znao je da to mora učiniti kako nacisti ne bi uspjeli u svom naumu.

Sazvao je tajni sastanak 40 najmoćnijih osoba u Hollywoodu. Rekao im je da su Nacisti ušli u njihove studije i da otpuštaju Židove. Rekao im je i za Hitlerove dužnosnike koji su poslani u Hollywood kako bi spriječili da se tamo snimaju bilo kakvi filmovi u kojima se napada ili ruga Hitleru.

Nakon Kristalne noći 1938., postalo je jasno da je Hitleru rat na umu. Lewis je tada zaposlio još više špijuna.

‘On je bio neopjevani junak’, kaže profesor Ross, piše LA Times.