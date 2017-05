‘ZAŠTO SE VODIO GRAĐANSKI RAT’: Trumpa totalno zbunila američka povijest

Donald Trump je izrazio svoju zbunjenost glede uzroka Američkog građanskog rata te je ustvrdio kako je predsjednik Andrew Jackson, koji je umro 16 godina prije izbijanja sukoba, bio “stvarno ljut” zbog rata.

U intervjuu objavljenom ovog ponedjeljka američki je predsjednik još rekao kako je Jackson, robovlasnik koji je organizirao nasilna masovna preseljenja Indijanaca, “imao veliko srce”, prenosi The Guardian.

Kasnije je američki predsjednik pokušao razjasniti svoje tvrdnje, te je u tweetu tvrdio kako je predsjednik Jackson predvidio građanski rat te da bio ga spriječio da nije umro 16 godina ranije.

Predsjednik je ovo rekao u sklopu intervjua Washington Examineru povodom prvih 100 dana u uredu.

“To je vrlo intenzivan proces”, rekao je Trump o svome predsjedovanju. “Stvarno intenzivan. Kasno idem u krevet i rano ustajem.”

Oduševljenost omraženim predsjednikom

Njegove opaske o Jacksonu i građanskom ratu proizašle su iz rasprave o portretu sedmog predsjednika SAD-a koji je Trump postavio u Ovalnom uredu. Trump je nazvao Jacksona “sjajnim likom Američke povijesti, jedinstvenog na toliko puno načina”, te je dodao kako se identificira sa svojim populističkim predhodnikom.

Trump je u ožujku posjetio Jacksonov domu Nashvilleu, Tennessee, kojeg su dijelom gradili i robovi, te je snimljen kako salutira nad grobom bivšeg predsjednika.

“Mislim, da je Andrew Jackson bio malo kasnije, ne biste imali građanski rat”, rekao je Trump novinarki Saleni Zito. “On je bio jako čvrsta osoba, ali je imao veliko srce.”

“Bio je jako ljutit kada je vidio što se događa u vezi građanskog rata. Rekao je, ‘Nema razloga za sve ovo.’ Ljudi ne shvaćaju, znate, građanski rat – ako razmislite o tome, zašto? Ljudi ne postavljaju to pitanje, ali zašto je došlo do građanskog rata. Zašto se to nije moglo nekako dogovoriti?”

PRIGODNO OBILJEŽIO 100 DANA NA VLASTI: Trump opet žestoko izvrijeđao američke medije

Jedan od najdetaljnije obrađenih dijelova povijesti

Branitelji Trumpovog kreativnog pristupa povijesti tvrde kako je predsjednik mislio na Jacksonovo uspješno uklanjanje secesionističke prijetnje 1830-tih. No ništa u Trumpovom govoru ne ukazuje na poznavanje te ranije epizode, koja nije dio građanskog rata.

Trumpove su izjave rezultirale izrazitom nevjericom i konsternacijom na internetu. brojni su stručnjaci rekli kako je istraživanje korjena građanskog rata jedno od najbogatijih područja historiografije SAD-a.

To je toliko detaljno obrađeno područje povijesti, da vjerojatno postoji ista količina litereture o uzrocima Američkog građanskog rata kao i o uzrocima Drugoga svjetskoga rata.