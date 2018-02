ZAŠTO JE AMERIČKO UDRUŽENJE ORUŽJA TAKO MOĆNO? Njihov utjecaj ne proizlazi samo iz lobiranja, evo o čemu se tu radi

Utjecaj NRA ne proizlazi samo iz lobiranja. Zahvaljujući odluci Vrhovnog suda, sada je otvorena mogućnost za ‘nezavisne izdatke’ koji dopuštaju skupinama i pojedincima da podupiru ili napadaju kandidate, dok god se ta kampanja ne radi u suradnji s kandidatom ili na njegov zahtjev.

Zašto je američko Nacionalno udruženje oružja tako moćno? The Guardian piše da se ne radi samo o novcu. Velika većina Amerikanaca podržava kontrolu oružja, no Kongres i dalje nije postrožio zakone, čak ni nakon događaja poput masovnih pucnjava kakva se dogodila jučer. Dok NRA (National Rifle Association) ulijeva novac u političke utrke na rekordnim razinama, lako je zaključiti da je lobi oružja kupio Washington, no to ne daje cijelu sliku ove priče.

4.1 milijuna dolara za lobiranje

Do kraja 2017. je NRA potrošila 4.1 milijuna dolara na lobiranje, a to je 3.1 milijardu dolara više nego što je potrošeno tijekom cijele 2016. godine. To je velik novac, no za usporedbu, mliječna je industrija u istom vremenskom periodu potrošila 4.4 milijuna dolara. Nacionalno udruženje prodavača nekretnina, koji su među najvećim potrošačima, platilo je 32.2 milijuna dolara za lobiranje po pitanju smještaja. Američka Trgovinska komora, najveći potrošač od svih, potrošila je na lobiranje 104 milijuna. No utjecaj NRA ne proizlazi samo iz lobiranja. Zahvaljujući odluci Vrhovnog suda, sada je otvorena mogućnost za ‘nezavisne izdatke’ koji dopuštaju skupinama i pojedincima da podupiru ili napadaju kandidate, dok god se ta kampanja ne radi u suradnji s kandidatom ili na njegov zahtjev.



NRA je na predsjedničkim izborima 2016. uložila 53.4 milijuna dolara. Čini se da im je to dobro uložen novac. Za podršku 44 kandirata koji su osvojili mjesto potrošili su 14.4 milijuna, a 34.4 za 19 kandidata koji su izgubili. Jedini veliki gubitak imali su u Nevadi jer je svoje mjesto napustio demokratski vođa manjine, Harry Reid. No moć proizvođača oružja ne objašnjava potpuno snagu NRA. Proizvođači pištolja i streljiva imat će prihode od 13.3 milijarde dolara i dobit od jedne milijarde za 2017. godinu. Trgovine oružja i municije za tu istu godinu imaju prihode od 85 milijardi dolara i dobit od 256 milijardi.

Članstvo je najmoćnije oružje

No ima puno većih industrija. Automobilska industrija, koja je na lobiranje u 2017. potrošila 51.8 milijuna dolara, na putu je prema prihodima od 105,3 milijardi dolara i dobiti od 3,1 milijarde dolara u 2017. godini. Utjecaj NRA također ima ogromnu financijsku moć. Ako lobi oružja želi biti uspješan, mora novac trošiti u Washingtonu, a to i čini. No sam iznos ne objašnjava uspjeh NRA. ‘NRA nije uspješna zbog novca. Sigurno je da je teško biti sila u američkoj politici bez novca. NRA ima novac koji koristi za pomoć kandidatima koje favoriziraju, da budu izabrani. No pravi izvor njihove moći su birači’, rekao je Adam Winkler, profesor ustavnog prava na UCLA fakultetu.

Pametnim odabirom je NRA pokazala da može okrenuti izbore u korist kandidata koji su za oružje, kaže Winkler i dodaje da je to pravi izvor njihove moći, uz korištenje relativno malog broja visokomotiviranih ljudi koji će pogurati to pitanje na dnevni red kako bi išlo u korak s općenitom populacijom, koja je prema posljednjim anketama za strože zakone o oružju. Ta 145 godina stara organizacija ima 5 milijuna aktivnih članova, iako se o tom broju još raspravlja. No kolika god bila veličina organizacije, to je članstvo moćno oružje, kaže profesor kriminalistike, prava i kontrole oružja na Sveučilištu u New Yorku, Robert Spitzer.

Mobiliziranje članstva za aktivno uključenje u izbore

‘Imaju snažnu mogućnost mobilizirati članove da se uključe u politiku onda kad većina Amerikanaca ni ne želi glasovati. Tu se ne radi samo o glasovanju, to su i odlasci na sastanke, pisanje pisama, kontaktiranje prijatelja… Zbog toga što tako mali broj Amerikanaca to čini, ako imate hrpu ljudi na jednom mjestu koji su to spremni učiniti, otići na sastanak, to može prouzročiti velik efekt’, rekao je. ‘Izabrani dužnosnici osjete utjecaj kad čuju njihove glasove. U politici je čest slučaj da onaj tko je najglasniji dobije najviše pažnje’, dodaje Spitzer.

Ipak, i NRA se suočava s problemima. Lobi za strožu kontrolu oružja raste. Takva skupina milijardera Michaela Bloomberga mogla bi u 2018. potrošiti više od 25 milijuna dolara. Tu je i akcijski odbor ‘Amerikanci za odgovorna rješenja’ kojeg je uspostavila Gabrielle Giffords, bivša demokratska predstavnica u Kongresu, čija je karijera završila kad je upucana u predgrađu Arizone. Taj je odbor 2016. potrošio 13.4 milijuna za lobiranje za strožu kontrolu oružja. Problem s onima koji se zalažu za strožu kontrolu oružja je taj da još uvijek nemaju dovoljno snažan glas ili važne kontakte u Washingtonu, poput suparničkog lobija.

Važnost Trumpove pobjede

‘Oni nemaju toliko federalnog novca, nisu tako dobro uspostavljeni i nemaju povijest kakvu ima NRA’, objašnjavaju stručnjaci. Dodaju da je istina da kontrola oružja nije područje gdje je novac vodeća politika. Istina je da odabrani zastupnici odgovaraju na želje birača, posebno na onu najintenzivniju mobiliziranu manjinu koja podržava pravo posjedovanja i nošenja oružja. No stavljajući novac i njegov trenutni utjecaj na stranu, NRA se suočava s egzistencijalnim problemima u nadolazećim godinama jer im raste broj neistomišljenika.

Za njih je pobjeda Donalda Trumpa bila važna stvar. Na večer njegovog stotog dana u Bijeloj kući, Trump se obratio na njihovoj godišnjoj konferenciji, a on je prvi predsjednik koji je to učinio nakon Ronalda Reagana 1983. ‘Vi ste se zauzeli za mene, a ja ću se zauzeti za vas’, rekao je Trump. ‘Ovdje sam da bih vam donio dobre vijesti: osmogodišnji napad na vaše slobode iz drugog amandmana sada dolazi svom kraju’, rekao im je. Očekuje se da će SAD do sredine stoljeća postati manjinska većinska nacija. NRA u osnovi čine bijelci, uglavnom stariji muškarci. Oni mlađi se više ne odnose prema posjedovanju oružja na isti način kao stariji ljudi, rekao je Spitzer i dodao da ankete manjina pokazuju da su oni za strožu kontrolu oružja.

Očekuje se još jedna promjena smjera?

Pokušaji da NRA proširi svoje djelovanje se, čini se, ne isplate, a Spitzer dodaje da se NRA sada suočava s egzistencijalnim demografskim problemom. NRA je nakon Obame promijenila način rada, po uzoru na Trumpa, i počeli su napadati medije za demoniziranje vlasnika oružja i predsjednika. Nije baš vjerojatno da će takav potez dobiti manjinsku podršku. ‘Ako NRA doista želi doprijeti do nove generacije, možda bi morali doprijeti do organizacije Black Lives Matter. Tko su ljudi koje vladini dužnosnici najviše zlostavljaju? Možda bi ta organizacija mogla prihvatiti ideju da se pojedinac treba moći sam zaštititi oružjem od neprijateljski nastrojene vlade, jer ih ona ne može zaštititi.’

No čak i NRA sama zna da bi pokret za kontrolu oružja u tome mogao vidjeti velik broj Afroamerikanaca ili Muslimana koji nose oružje po cijeloj Americi. NRA se tijekom svoje povijesti puno puta mijenjala, pa je tako većinu 20. stoljeća podržavala strožu kontrolu oružja pa tako postoji mogućnost da će se i sada promijeniti, piše The Guardian.