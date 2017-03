ZAMIJENILI GA ZA KRIMINALCA I ZATVORILI: Kako je nevin čovjek u samo mjesec dana umro u zatvorskom paklu

Jorge Alberto Martínez Chávez umro je u salvadorskom zatvoru doslovce samo zato što je imao isto ime kao kriminalac koji je optužen za ubojstva. Mertinez nijada nije imao kriminalni dosje, a njegov slučaj pokazao je sve nedostatke pravosudnog sustava te srednjoameričke države.

Jorge Alberto Martínez Chávez prošlog je proljeća u večernjim satima završio u paklu salvadorskog zatvorskog sustava. Bačen je u prostoriju ne veću od prikolice kamioneta koju je dijelio s još 50 zatvorenika. Zrak je bio vruć i vlažan, a polugola tijela zatvorenika smrdjela su na mokraću i čireve koji su nastali zbog velikog broja bakterija.

Nekoliko tjedana kasnije Martinez je doživio kolaps, pjena mu je išla na usta. Bio je peti zatvorenik iz te ćelije koji je umro u četiri mjeseca unatrag.

Martinez na tom mjestu nikada nije smio ni završiti. Policija, tužitelji pa čak i sudac zamijenili su ga s drugim Jorgeom Albertom Martínezom Chávezom, muškarcem osam godina mlađim s bogatom kriminalnom prošlošću, koji je optužen za iznudu, ilegalno posjedovanje oružja te ubojstvo.

Martinezova smrt pokazala je velike nedostatke salvadorskog pravosudnog sustava. Tako policija često ne koristi forenzičke dokaze, tužitelji na sebi u isto vrijeme imaju stotine slučajeva, a zatvori su toliko loši da ih je Vrhovni sud proglasio neustavnima.

Sve to bilo je fatalno i za 37-godišnjaka, volontera, dispečera za prijevoz autobusa i oca dvoje djece. “Njegov jedini grijeh bio je to što ima isto ime kao traženi”, kazao je javni pravobranitelj Saúl Sánchez.

Potraga za Whisperom

Kriminal zbog kojeg je završio u zatvoru dogodio se u listopadu 2016. u San Pedro Masahuatu. Petorica naoružanih muškaraca iz zasjede su napala jednog muškarca koji se sakrio iza automobila i preživio napad. Kasnije je tužitelju opisao svoje napadače kao članove bande koje je predvodio “Wisper” – Jorge Chávez.

Policija je četvoricu članova bande pronašla, no Wisperu nije bilo ni traga. Nakon nekog vremena odlučili su pogledati u federalnu bazu podataka građana i ondje su pronašli osam godina starijeg Martineza koji nije imao kriminalni dosje.

U 2015. Whisper je optužen za ubojstvo još dvojice mladića u San Pedro Masahuatu, piše Washington Post.

Uhićen na benzinskoj i bačen u pakao

Danas mrtvi Martinez za ništa od toga nije znao sve do 25. travnja 2016. Tog dana uhićen je na benzinskoj postaji gdje su ga policajci provjeravali i povezali s Wisperom.

Sudac koji je Martineza bacio u zatvor nikada ga nije vidio, a kamoli shvatio da nije riječ o traženoj osobi. Kasnije je kazao kako on nije istražitelj i da to nije njegov posao.

U zatvoru je čekao da stane pred žrtvu napada koja je preživjela kako bi identificirala napadača.

U međuvremenu boravio je u ćeliji s oboljelima od svraba, upale pluća i tuberkuloze. U jednom trenutku se pojavio i virus kojeg nitko nije mogao identificirati pa su policajci samo prostoriju oribali zbjeljivačem i zatvorenike vratili natrag u nju. U travnju su u razmaku od 48 sati umrla dva zatvorenika, a potom je preminuo u Martinez – 25. svibnja. Nikad nije dočekao postrojavanje u policiji koje ga je moglo spasiti.