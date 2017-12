ZALJUBIO SE NA INTERNETU, PRELETIO POLA SVIJETA PA DOBIO OŠTRU ODBIJENICU: ‘Siromašan si? Vrati se kući…’

Velšanin koji je odletio u Dominikansku Republiku kako bi živio s djevojkom koju je upoznao preko interneta ostao je ‘zarobljen’ na tom otoku, bez dovoljno novca za povratak, nakon što ga je njegova ljubav odbila.

Majka četvero djece Wilfa Soto Peguero tvrdi kako je pristala osobno upoznati starijeg Britanca Glyna Thomasa Baileya nakon što joj je ovaj ponudio pomoć u podizanju djece. No tvrdi da, kada ga je pokupila u zračnoj luci ovog karipskog otoka, muškarac je bio bez povratne karte, kao i bez novca.

Bailey je postao poznat na otoku kada je žena objavila video poruku na društvenim medijima, u kojoj moli da joj netko skine Britanca s grbače jer si ne može priuštiti da još i njega hrani. Ne zna se točno gdje je sada ali uskoro bi trebao odletjeti natrag u Britaniju uz pomoć lokalnih britanskih diplomata, piše Daily Mail.

Obećao pomagati u podizanju djece

Peguero je ispričala kako je upoznala Baileya preko interneta, gdje su pričali šest mjeseci pomoću Google Translatea. Rekla je kako je priznao da nije baš bogat, ali da će joj pomoći u odgajanju njene djece, uključujući dvije mlade kćeri koje još žive s njom.



“Tražila sam da mi pošalje novac kako bih ga mogla dočekati kad sleti, ali nije mi ništa poslao”, rekla je. “No kako je dolazio k meni nisam ga baš mogla napustiti kao da je nitko pa sam odlučila posuditi novac i otići u zračnu luku. No kasnije sam shvatila kako je on došao s namjerom da tu živi, a ja se ne mogu i za njega brinuti. Objasnila sam mu to na tisuću načina. Da imam vlastitu kuću dopustila bih mu da ostane, ali nemam”, kaže.

Nije tražila muškarca zbog novca

“Napravila sam ovaj video za mnoge mlade ljude, za mnoge žene, tako da nauče iz pogreške koja se meni dogodila i ne pokušavaju pronaći ljubav preko interneta”, upozorila je druge žene. “To je pogreška koju sam napravila i koju neću ponoviti. Ne vjerujte nikome. Neki muškarci su dobri, ali mnogi su loši i žele da ih se uzdržava. Ja sad moram brinuti za njega jer on nema novca. Imam srca i neću mu odbiti dati hranu kad je bez novca, ali ne mogu se brinuti za njega.”

Još je i dodala kako nije tražila muškarca s novcem, već da su se jednostavno upoznali dopisivanjem na internetu. “Radije ću biti siromašna i sretna, nego bogata i nesretna i želim da se Glyn vrati natrag u Britaniju kako bi me ljudi prestali kritizirati i pričati o meni.”

Odraslom čovjeku ne treba pomoć

Hrvatica donosi potresnu priču iz Dominikanske Republike: Pakao je krenuo kad je lijepa Minerva odbila zloglasnog diktatora

“Svi smo mi zabrinuti. Ja sam Wilfin prijatelj i prijatelj obitelji i ovo nam sve predstavlja veliku glavobolju”, rekao je za televiziju susjed Kevin Osiris Mendez, jedan od onih koji su pomogli hraniti i osiguravati smještaj Baileyu zadnjih par tjedana, kada je ovaj postao glavna tema svih razgovora. “Izgledao je kao dobar čovjek, ali trenutno nije vrijeme da se možete brinuti o drugima. Glyn je odrastao čovjek, a jedini odrasli ljudi za koje biste se trebali brinuti su vaši roditelji”, rekao je drugi susjed koji je želio ostati neimenovan.

Dnevne novine Diario Libre napisale su kako je britanska ambasada u glavnome gradu Santu Domingu pristala pomoći Baileyu nakon bolničkog pregleda. “Naše osoblje u Dominikanskoj Republici nudi pomoć Britancu i u kontaktu je s lokalnim vlastima”, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova.