ZABRINUTOST U EUROPI: Ne zna se gdje je nestalo 10 tisuća djece izbjeglica

Nitko ne može reći koliki je točno broj maloljetnih izbjeglica u Europi koje se vode kao nestale, kao ni gdje su ta djeca. Europol barata s brojkom od 10 tisuća. Očito je da su prilikom registracije počinjene greške. No, nažalost, čini se, to nije jedino objašnjenje za njihov nestanak.

Zašto se o izbjeglicama koje su još djeca ili adolescenti nakon registracije nije vodila briga? Koliko maloljetnika je konkretno nestalo? Europol je baratao s brojkom od 10 tisuća. U potrazi za odgovorom na to pitanje se otkrivaju veliki deficiti napravljeni prilikom registracije.

Europol i njemačka kriminalistička policija BKA (Bundeskriminalamt) su iznijeli brojke koje ustvari ne važe jer se svaki dan mijenjaju. Osim toga, način na koji su prikupljani podaci izaziva sumnju. Organizacije za zaštitu djece i izbjeglica govore o zabrinjavajućim brojkama, ali na činjenice se ni oni ne mogu pozvati.

Tako BKA polazi od toga da je 1. siječnja 2016. u Njemačkoj bilo 4.749 maloljetnih izbjeglica bez pratnje odraslih osoba. Oni se dijele u dvije skupine. 431 od tih izbjeglica, prema tim podacima, bilo je mlađe od 13 godina, a 4.287 njih je staro između 14 i 17 godina.



Međutim, to su samo podaci koji su se prikupili u određenom trenutku jer se brojke stalno mijenjaju, kazala je u razgovoru za Deutsche Welle jedna glasnogovornica BKA-a i dodala da brojke čak dnevno znaju varirati za 200 do 300 slučajeva.

“Ne znamo gdje se nalaze”

Šef Europola Brian Donald je u izjavi za britanski list The Observer priznao da je na tisuće maloljetnih izbjeglica registrirano u europskim zemljama, ali da se njihov trag tada izgubio. Donald je upozorio da su neka od te djece mogla dospjeti u ruke kriminalaca. “Ne iskorištavaju ih sve kriminalci, neki od njih su možda već pod okriljem članova obitelji. Ali jednostavno ne znamo gdje se nalaze, što rade ili kod koga su”, dodao je.

Dokazi o zlostavljanju

Europol je, kaže šef te policije, prikupio dokaze o tome da su neka djeca i mladi tijekom bijega u Europu bili seksualno zlostavljani. “Formirala se jedna kriminalna infrastruktura koja profitira od migrantskog vala”, kaže Brian Donald. Krijumčari, pojašnjava on, sve više prelaze na to da izbjeglice iskorištavaju za poslove koji imaju veze s industrijom seksa i kao robove.

No, to nije ništa novo, kaže Donald, jer je tijekom svakog izbjegličkog vala u povijesti dolazilo do nasilja prema slabijima. Međutim, i s tim u vezi zasad postoji više nagađanja nego činjenica.

“Neki ljudi stranu djec predstave kao svoju”

Da bi problemi mogli biti još veći svjedoči reportaža s makedonsko-grčke granice. Za razliku od ranije kada je među izbjeglicama bilo najviše muškaraca, sada je sve više djece i žena koji su u bijegu, kako to potvrđuje i makedonska statistika. Dok su prošlo ljeto i do 75 posto izbjeglica bili muškarci, djeca i žene u međuvremenu na makedonsko-grčkoj granici čine dvije trećine pridošlica.

Volonterka Elma Džanković kaže da je samo u Makedonija dosad izbrojano više od 18.000 maloljetnika bez pratnje odraslih.

“Imamo saznanja da neki ljudi tu stranu djecu bez pratnje jednostavno predstave kao svoju i nabave falsificirane papire”, kaže ona bez navođenja izvora te informacije.

No, slutnji ima dosta: govori se o trgovini djecom, čak i o trgovini organima. “Nedostaju nam kvalificirani socijalni radnici i pedagozi koji bi mogli utvrditi pripada li neko dijete doista dotičnoj obitelji. Ali ljudi ovdje ostaju samo na nekoliko sati, nakon čega se problem dalje izvozi.”

“Čuvar” djece

Kritičari se žale i na odnos prema djeci bez pratnje roditelja. Samo ako su još mala i ako se ne nađe nijedan rođak u blizini, onda se ta djeca prevoze u jedan centar u Skopju. Inače se među izbjeglicama traži jedan takozvani “čuvar” koji iskazuje spremnost da se na daljnjem putu brine o maloljetniku. UNICEF-ov koordinator Jesper Frovin Jensen u razgovoru za Deutsche Welle brani takvu praksu: “Ti mladi ljudi imaju samo jednu misao u glavi: ići dalje. Oni postaju još ranjiviji ako im se onemogućava nastavak puta s njima već poznatom grupom.”

