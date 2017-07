ZABRINJAVAJUĆE UPOZORENJE ZNANSTVENIKA: Prepoznajete li ove gradove? Za 80 godina bit će potpuno pod vodom

U slučaju da se ona najgora predviđana svjetskih klimatologa ostvare, na stotine obalnih mjesta moglo bi nestati pod vodom.

Business insider je izradio video koji prikazuje koji bi američki gradovi u vrlo kratkom razdoblju mogli nestati za samo 80 godina uslijed podizanja razine mora.

Na tisuće velikih radova diljem svijeta moglo bi nestati, a u Sjedinjenim Američkim Državama, visoki vodostaj već sada prijeti gradovima od Atlantic Cityja, New Jerseyja do Gavelstona u Teksasu. Ovi gradovi do 2100 mogli bi zauvijek biti izbrisani s lica zemlje, odnosno postati moderne Atlantide.

Nacionalna agencija za istraživanje oceana i atmosfere (NOA) još je u siječnju izdala dramatično upozorenje o mogućim ekstremnim podizanjima razine mora koja bi mogla uzrokovati opasne poplave koje pak bi mogle pogoditi više od 670 obalnih zajednica.



Iako su u izvješću kazali kako je malo izgledno da će se ovaj scenarij dogoditi, napominju da je on ipak moguć.

Pogledajte koji bi gradovi, prema procjenama NOA-e, mogli nestati do 2100. godine.