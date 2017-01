WASHINGTON POST: ‘Ovo je kraj! Trumpove laži i Spicerove presice su sprovod novinarstva’

Predsjedavanje nije reality show, ali je predsjednik Trump već svog prvog radnog dana u uredu jasno dao do znanja kako je još uvijek opsjednut time da bude ono što je jednom ponosno nazvao “stroj za rejting”, piše kolumnistica Margaret Sullivan u Washington Postu.

O tome se brine toliko da je poslao svog glasnogovornika Seana Spicera da drsko laže medijima već na svojem prvom službenom obraćanju novinarima.

“Bila je to najbrojnija publika koja je ikad svjedočila jednoj inauguraciji – točka – bilo osobno, bilo diljem svijeta”, rekao je Spicer. I prigovorio brojnim izvještajima koji se razlikuju od njegovih nepotvrđenih procjena: “Ovi pokušaji da se umanji entuzijazam na inauguraciji su sramotni i pogrešni!”



Stručnjaci procjenjuju da je broj ljudi na Trumpovoj inauguraciji bio jako daleko od milijun ili više kako tvrdi Trump i daleko manji od onoga na ženskom maršu koji je uslijedio sljedeći dan, a o kojem novi predsjednik nije puno govorio. Usporedne fotografije, pak, pokazuju veliku razliku između mršavog skupa na Trumpovoj inauguraciji i onog rekordnog s inauguracije Baracka Obame 2009. godine.

Ari Fleischer, glasnogovornik bivšeg predsjednika Georgea W. Busha, vidio je bizarnu konferenciju Trumpovog glasnogovornika upravo onakvom kakva je bila.

“To se zove izjava koju ti je predsjednik rekao da ju moraš dati. A znaš da te predsjednik gleda”, napisao je Fleischer. (MSNBC-ov Mika Brzezinski je to nazvao “Prvi talački video Seana Spicera”.)

Vodeći mediji, uključujući i Washington Post, su na odgovarajući način jasno zabilježili neistine o broju ljudi na inauguraciji. New York Times je prokazao “lažne tvrdnje” na naslovnici, a mnogi radijski i televizijski novinari odmah su reagirali – iako nisu dobili priliku reći to Spiceru u lice, budući da nije dozvolio nikakava pitanja.

CNN je mudro odlučio presicu ne prenositi u cijelosti, ali je o njoj izvijestio, pokazavši dijelove i pojasnivši kontekst. Fox News ju je pokazao u njezinom punom sjaju, na objektivan način.

Neki novinari su nakjn svega ostali zaprepašteni.

“Zadivljujuće!”, rekao je Jim Acosta s CNN-a. “Čeljust mi je ispala do poda”, bila je reakcija Glenna Thrusha iz New York Timesa.

Takve su reakcija razumljive. Barem nekakav privid istine iz Bijele kuće bi trebao biti razumljiv i očekivan, posebice drugog dana mandata.

No, ništa od toga ne bi trebalo šokirati.

Svatko – bilo da je građanin ili novinar – tko je iznenađen lažima novog stanovnika Ovalnog ureda nije bio dovoljno pažljiv. Potvrdio je to i Trumpov savjetnik Kellyanne Conway koji je u nedjelju za “Meet the Press” rekao da je Spicer iznio”alternativne činjenice” onima o kojima su mediji izvijestili, potvrđujući tako da smo u potpunosti suočeni s Orwellom.

Službene izjave su bitne, ali one ne bi trebale biti ono čemu će mediji poklanjati naročitu pozornost pokušavajući prikazati istinu o novoj administraciji. Konferencije za novinare u Bijeloj kući su “pristup novinarstvu” u kojem se izvještaji iz službenih izvora uzimaju zdravo za gotovo kao vijesti i dalje nema. To je to. Kraj.

Spicerovu izjavu treba promatrati kao ono što jest: govor pokraj lijesa na sprovodu novinarstva.

Kao što je rekla Jessica Huseman iz ProPublica: “Novinari neće dobiti odgovore od Spicera. Odgovore ćemo dobiti kopanjem, prljajući naše. Pa, idemo onda tako i raditi.”

Ona je u pravu. Baš kao što je bio i Tim O’Brien, izvršni urednik Bloomberg Viewa i Trumpov biograf, koji je rekao novinarima da imaju na umu kako je prostorija za brifinge u Bijeloj kući “žlica za hranjenje”, a Trump “običan basnopisac”.

Priča je, zapravo, puno dublja od jednog običnog brifinga, koliko god on dojmljiv bio. Nakon subote je, naime, jasnije nego ikada da predsjednik Trump namjerava od američkih medijia napraviti najistaknutije neprijatelje.

Tijekom svog prvog službenog posjeta CIA-i, Trump je ponovno napao medije, kao što je to činio i tijekom kampanje kad je medije stavio na crnu listu, a novinare prozvao šljamom.

Novinari ne bi trebali zagristi mamac i tretirati Trumpa kao neprijatelja. Podsjećajući stalno da je njihova misija istina i pozivanje javnih službenika na odgovornost, trebali bi više pozornosti poklanjati stvarnim aktivnostima, a manje senzacionalnim tvitovima ili lažima iz prostorije za brifing, ali uvijek biti spremni za ukazivanje na laži kad se one dogode.

Također bi odmah trebali priznati i ispraviti vlastite neizbježne pogreške, kao što je to učinio Timesov Zeke Miller – više puta i uz ispriku – nakon što je netočno napisao da je bista Martina Luthera Kinga uklonjena iz Ovalnog ureda.

Što nije omelo Trumpa da od Millerove pogreške napravi veliki problem, pa je bjesnio u svom posjetu CIA-i kad je rekao: “Evo kako su mediji nepošteni”.

Trump želi neuvijen rat s nacionalnim medijima iz jednog jedinog razloga: jer vjeruje da će mu to i dalje služiti u njegove političke svrhe, kao što je to slučaj već mjesecima.

Novinari bi mu trebali odgovoriti tako da rade svoj posao odgovorno, pošteno i bez straha, u službi javnog dobra.

Netko kod kuće mora biti odrasla osoba. Upravo su nas podsjetili tko to neće biti….