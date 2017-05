VUČIĆEV OPROŠTAJNI GOVOR: ‘Živ se pojedoh što je sve tako ispalo i što su me namagarčili’

Na završnoj konferenciji za novinare koju je održao kao srbijanski predsjednik vlade, Aleksandar Vučić rekao je da mu nije namjera vladati 10 godina, prenosi b92.

Odgovarajući na pitanja novinara, izjavio je da će uskoro priopćiti kada će se povući s čela Srpske napredne stranke.

“Uskoro ću reći kada ću to učiniti. Ja se odavno ne bavim strankom, odavno nisam stranački čovjek”, rekao je Vučić, ali i dodao da će nastaviti pomagati SNS-u i biti uz SNS, jer bez te stranke ništa se neće moći napraviti.

“Za razliku od drugih, ne mislim biti na vlasti 10 godina, iako bi neki bili i 20 godina, da imaju i upola podršku kao ja”, rekao je Vučić.



Srbija i Hrvatska dobro znaju što misle jedna o drugoj

Vučić kaže i kako bi želio da ga u Srbiji pamte kao u Njemačkoj Gerharda Schroedera. Novoizabrani srbijanski predsjednik je rekao i da još nije odlučio tko će ga zamijeniti u Nemanjinoj 11.

“Da sam odlučio, ja bih vam rekao”, kazao je.

“Verujem da ću na svečanoj inauguraciji primiti novog premijera i članove vlade”, izjavio je na posljednjoj konferenciji kao premijer.

Vučić je kazao da nije zadovoljan izgradnjom i trošenjem novca kada su u pitanju kapitalne investicije u svim ministarstvima.

“Najviše me pogodilo to što nije završen Klinički centar Niš. Ne mogu razumjeti ni Ministarstvo ni bilo koga u vezi s tim. Ja se žderem što nisam tamo bio i da ih natjeram da to unose lopatu po lopatu. Netko će reći da se to tako ne radi, ali da, radi se baš tako. Tako sam radio i pola stvari je završeno brže i na vrijeme. To mi je baš krivo”, rekao je Vučić, uz opasku da jedva čeka da taj objekt bude gotov.

“Ja se jedem, živ se pojedoh što je sve tako ispalo, i što su me namagarčili”, prenosi Blic.

Spomenuo je Vučić i Hrvatsku.

“Kao predsjednik Srbije uložit ću mnogo za bolje odnose u regiji. Vjerujem da ćemo sa svima popravljati odnose, prije svega s Hrvatskom. Srbija i Hrvatska dobro znaju što misle jedna o drugoj, ali vjerujem da se oni mogu popraviti. S BiH mislim da smo uspjeli izgraditi poverenje, dok su odnosi s Crnom Gorom i Makedonijom daleko od loših”, rekao je Vučić.

U sportu smo osvojili više medalja neko ikad

Međutim, kada je riječ o odnosima Beograda i Prištine, oni su najkompliciraniji.

“Predstoje teški razgovori, ali opredijeljen sam da ih nastavim”, rekao je Vučić.

Vučić kaže da budućnost Srbije vidi u približavanju Europskoj uniji, ali i da Srbija bude motor rasta i razvoja, da ljudi žive bolje.

Govoreći o sve češćem spominjanju ideje ‘Velike Albanije’, Vučić je rekao da su unatoč pričama to bajke i izmišljotine. On misli da taj cilj itekako postoji, jer nije slučajno to što se ta ideja tako često spominje.

“Ako nešto ponovite milijun puta, a priča se da su to bajke i izmišljotine, onda vam to, ipak, nešto znači. Ipak vam je to cilj, iako ja mislim da je neostvariv. Dat ćemo sve od sebe da se ne ostvari”, rekao je Vučić.

Spomenuo je Vučić i sportske uspjehe Srbije.

“U sportu smo osvojili više medalja neko ikad, jer smo u vrhunski sport uložili više novca nego ikad”, rekao je.

Vučić je ocijenio danas da je Vlada koju je vodio napravila za vojsku i policiju više nego bilo koja u proteklih 35 godina. To se, rekao je, odnosi i na uniforme i na opremu koja je nabavljena za pripadnike sustava sigurnosti, ali i na naoružanje.

“Taj trend će biti nastavljen jer je Srbiji potrebna moderna vojska koja će spriječiti bilo koga da pomisli ugroziti njen teritorij, ali i moderna policija koja će biti u stanju učinkovito se boriti protiv korupcije i kriminala”, kazao je on.

Vučićevo predavanje o vinima

Dodao je i da Srbija danas ima mnogo veći ugled u svijetu nego što je ikada imala, ali da još nije zadovoljan.

“Moramo mnogo raditi i graditi imidž Srbije da bude još bolji, kako bismo mogli računati na podršku međunarodne zajednice. Uvjeren sam da će EU biti strateški cilj vlade, ali i održavanje dobrih tradicionalnih i prijateljskih odnosa s Ruskom Federacijom, Kinom i Sjedinjenim Američkim Državama”, rekao je Vučić.

Nakon konferencije za medije, Vučić je ostao na druženju s novinarima uz domaća vina. Rekao je da ništa od toga nije o vladinom, već o njegovu trošku, a održao je i malo predavanje.

Rekao je da se uvijek kao aperitivna vina na početku služe vina sauvignon i rizling, dok kasnije uz ribu ili neku drugu hranu idu punija vina poput chardonaya…