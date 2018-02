VUČIĆ OTKRIVA STRATEGIJU UOČI DOLASKA U HRVATSKU: ‘Hajde da se dogovorimo da šest mjeseci ne govorimo o škakljivim temama’

‘Sve su to sukobi oko prošlosti. Mislim da iz toga treba izaći na taj način što ćemo razgovarati, pa da vidimo imamo li kakvih problema u budućnosti. I ako to analizirate na ozbiljan način, shvatit ćete da nemamo.’

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uoči svojeg službenog posjeta Hrvatskoj 12. veljače u intervjuu za Globus govorio je o sukobima dviju zemalja, rekavši da se svi sukobi Srbije i Hrvatske događaju zbog prošlosti, a niti jedan zbog budućnosti.

‘Sve su to sukobi oko prošlosti…’

Osvrnuo se i na izložbu o koncentracijskom logoru Jasenovac. Zbog toga mu je, kaže Vučić, postalo jasno da Hrvati i Srbi nemaju drugačije viđenje događaja od prije 25 godina, već drugačije vide i one događaje od prije 70 godina. ‘Ali sve su to sukobi oko prošlosti. Mislim da iz toga treba izaći na taj način što ćemo razgovarati, pa da vidimo imamo li kakvih problema u budućnosti. I ako to analizirate na ozbiljan način, shvatit ćete da nemamo. Gdje su to sukobljeni interesi Hrvata i Srba u budućnosti? Mogu vam reći da to ne postoji’, rekao je Vučić.

Smiriti situaciju i uspostaviti dijalog

Na susretu s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, Vučić će joj iznijeti neke prijedloge kako poboljšati odnose. Najvažnije je, smatra predsjednik Srbije, smiriti situaciju oko problema iz devedesetih i uspostaviti dijalog. ‘Hajde da se dogovorimo da u idućih šest mjeseci – i da to kažemo – ne govorimo o tome, tome i tome, ili prije nego što izađemo s bilo čime, da se pokušamo čuti i da svaki put spustimo tonus, i jedni i drugi. I oko 5. kolovoza i oko nekih drugih škakljivih datuma’, rekao je Vučić u intervjuu za Globus.



Vučić očekuje da će se nakon razgovora on i hrvatska predsjednica složiti da se ne slažu kada je riječ o prošlosti, no nada se da će se složiti u pokušajima razumijevanja jedni drugih u budućnosti. ‘Srbi i Hrvati su brojčano mali narodi. Srbi su mali, a Hrvati nisu veći. Jedni i drugi moramo razumjeti da ćemo opstati i preživjeti samo ako se ne budemo tukli. Sad vam kažem: u budućnosti će Srbi i Hrvati sve više zajedno raditi, ali što prije to počnemo, pokazat ćemo da smo malo pametniji’, rekao je Aleksandar Vučić.