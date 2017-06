VUČIĆ PRIZNAO: ‘Srbiji je onaj s drugog kraja svijeta najveći prijatelj, a komšija, naš susjed, najveći neprijatelj’

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je u petak u svojem inauguracijskom govoru kako se Srbija promijenila i spremna je i dalje se mijenjati, praveći korake iz mitologije ka budućnosti, te preko “provalija prošlosti” ponudio suradnju susjedima.

“Srbija, u koju ste danas, došli, prestala se nadati smrti i počela je željeti život… Mi smo ta generacija koja je shvatila da ne postoji problem, već da moramo pronaći rješenje, generacija smo kojoj nije preostalo ništa drugo, nego da prestane ratovati i kada ne mora, i da počne učiti raditi”, rekao je je Vučić gostima i uzvanicima na svečanosti u povodu predsjedničke inauguracije.

Vučić je rekao kako je Srbiji “onaj s drugog kraja svijeta najveći prijatelj, a komšija, naš susjed, najveći neprijatelj”.



“Vjerujemo u nebo, a ne vjerujemo u sebe i u vlastitu zemlju, i lakše za tu zemlju umiremo, nego što za nju živimo”, rekao je novi srbijanski predsjednik.

Vučić je poželio dobrodošlicu gostima iz inozemstva i rekao kako “kao dobar domaćin mora kazati nešto o Srbiji, koja je “zemlja dobrih, hrabrih, nekada i pretjerano hrabrih ljudi”.

‘Vrijeme za mostove preko dubokih provalija naše prošlosti’

“Vidjeli ste sve naše eksponate, našu povijest, sadašnjost i dio budućnosti, ali, svega toga ne bi bilo bez divnih ljudi naše lijepe Srbije. Ljudi s ovih, balkanskih, prostora, znaju tu priču veoma dobro, jer nam je, u mnogo čemu zajednička. I znaju da je Srbija nastala bukvalno iz stoljeća borbe, teške borbe, i da to nije mit, nego puka činjenica”, rekao je Vučić.

On je ocijenio i da se na ovim prostorima nove generacije stvaraju “iz krvi i iz kostiju”, te da je balkanskim narodima “i previše te povijesti”.”Prošli smo sve, a da nismo, još, stigli nigdje. Često volimo stajati u mjestu, uvjereni da se sve baš oko nas okreće, da znamo, o bilo čemu, više nego bilo tko drugi, ali da ljubomorno to odbijamo primijeniti ili bar sami sa sobom to podijeliti”, rekao je Vučić.

“Srbija, u koju ste danas, došli, prestala je da se nada smrti, i počela je željeti život”, rekao je Vučić

“Danas je vrijeme za mostove preko dubokih provalija naše prošlosti”, poručio je Srbijanski predsjednik i rekao kako “ova Srbija nema preči zadatak nego da podijeli, s komšijama, susjedima, to uvjerenje i tu vjeru, da nikome od nas ne može biti dobro, ako je onom drugome loše”.

‘Nema sreće ni u čijoj nesreći’

“Da ne možemo ništa da imamo, ako svi drugi nemaju, i da nema sreće ni u čijoj nesreći”, rekao je predsjednik Srbije.

“Da, mi Srbi i vi Hrvati, Bošnjaci, Crnogorci, Albanci i Makedonci, zajedno možemo planine pomjerati, ne praveći nikakve nove Jugoslavije, ali radeći zajedno i boreći se zajedno za bolje sutra naših siromašnih građana. Da, uspjeli smo s našim mađarskim prijateljima napraviti najbolje odnose, da granicu osiguravamo zajedno s austrijskim policajcima. I nije to dovoljno”, rekao je Vučić