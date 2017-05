VUČIĆ SAZVAO HITNU SJEDNICU VLADE, SRPSKI TABLOIDI VRIŠTE: ‘Taj čovjek klao je srpsku djecu, a oni su ga pustili!’

Slučaj Haradinaj vijest je dana u Srbiji.

Nakon što je jučer francuski prizivni sud naredio puštanje na slobodu bivšeg kosovskog premijera Ramusha Haradinaja, srbijanski premijer Aleksandar Vučić već danas je sazvao hitnu sjednicu vlade.

Nakon sjednice, ministrica pravosuđa Nela Kuburović je izjavila kako Srbija ne odustaje od izručenja te kako se nada da će francuski pravosudni organi postupiti profesionalno i prema konvencijama koje su i sami potpisali, a koje ih obvezuju na postupanje bez obzira na to jesu li u pitanju ratni zločini, genocid ili zločini protiv čovječnosti.

Ministrica je dodala i kako imaju tridesetak novih svjedoka zločina nad civilnim stanovništvom, Srbima, Romimai Albancima koji, kaže Kuburovićeva. nisu pristajali na suradnju s OVK tijekom 1999. godine.



Istaknula je da se Haradinajevi odvjetnici pozvali na pravila ne bis in idem, odnosno da je za ista kaznena djela pravomoćno osuđen u HHaagu, no da se taj postupak vodio za djela počinjena od ožujka do rujna 1998. godine, dok ha srbijanski pravosudni organi traže za djela počinjena u lipnju 1999. godine.

SRBI NE ODUSTAJU: Uhićen bivši kosovski premijer Haradinaj kojeg traži Srbija

Uhićen po tjeralici Srbije

Haradinaj je, naime, pušten da na slobodi čeka da Francuska razmotri srbijanski zahtjev za njegovim izručenjem koji je u Pariz upućen u utorak nakon njegova prošlotjednog uhićenja u Baselu.

Srbija bivšeg zapovjednika Oslobodilačke vojske Kosova (UCK) i predsjednika Alijanse za budućnost Kosova traži zbog sumnje da je na Kosovu 1998. i 1999. počinio zločine protiv civila koji nisu bili obuhvaćeni optužnicom Haškog suda (ICTY) po kojoj je Haradinaj pravomoćno oslobođen.

To oslobađanje nakon tjedan dana zatvora je “prva etapa”, rekla je Haradinajeva odvjetnica i dodala da će Interpolova tjeralica biti poništena, a zahtjev za izručenjem odbijen.

“Srbijanske optužbe su potpuno političke”, izjavio je bivši premijer.

Jednima terorist, drugima junak

Čim se pročula vijest o njegovu puštanju na slobodu u Srbiji su se pojavili novinski naslovi poput onoga u Kuriru ‘Sramota! Klao srpsku decu, a oni ga pustili’.

No, Ramush Haradinaj je jako popularan među Kosovarima koji ga smatraju junakom rata za neovisnost.

Taj sukob u kojem je poginulo 13.000 ljudi je doveo do odvajanja te bivše jugoslavenske regije uglavnom nastanjene Albancima i zatim do neovisnosti Kosova 2008. koju Srbija nije nikada priznala.