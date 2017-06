VUČIĆ NAKON DUGOG RAZMIŠLJANJA NAPOKON ODLUČIO: Srbija će dobiti prvu gay premijerku

Predsjednik Aleksandar Vučić u ponedjeljak je prelomio te donio odluku da će vladu Srbije voditi Ana Brnabić, srpska menadžerica i specijalistica za marketing koja je u kolovozu 2016. postala ministrica državne uprave i lokalne samouprave.

Srpski mediji pišu kako će upravo Ana Brnabić biti ta koja će voditi državu na čelu s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, piše Kurir. Brnabić je u kolovozu prošle godine imenovana ministricom državne imovine i lokalne samouprave u Vučićevoj vladi, a ta je odluka izuzetno uznemirila susjede nakon što je Vučić kazao kako je Ana pripadnica gay populacije.

‘Ona to ne krije, s ponosom to govori. Ona je toliko fina i ljupka, i pitala me je, rekla je ‘ako vam to smeta, sigurna sam da će o tome sada svi govoriti’. Odgovorio sam joj ‘mene zanima što možeš učiniti, a znam koliko si stručna i vrijedna’, rekao je Vučić u kolovozu 2016. na konferenciji u Skupštini Srbije prilikom predstavljanja ministara svoje vlade.



Brnabić je jučer za Radio-televiziju Vojvodine kazala da s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem još nije razgovarala o preuzimanju premijerske funkcije, ali i da bi u slučaju da dobije takvu ponudu, razmislila o njoj.

‘O tome sam saznala iz medija, a ne od Vučića. Razmislila bih o toj ponudi, ali u ovom trenutku ne razmišljam jer ima mnogo stvari koje treba napraviti, a do kojih mi je jako stalo. Trudim se da sve što se događa ne utječe na mene i da ostanem predana tome da završim započeto u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave’, rekla je ministrica Brnabić.

Kurir piše kako ministrica Ana Brnabić uživa veliki ugled u stručnim krugovima, ali joj manjka političkog staža te ne posjeduje nikakvo državničko iskustvo.