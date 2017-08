VUČIĆ I DODIK O PROSLAVI OLUJE: ‘Neka netko kaže kad su to i gdje Srbi pobili toliko Hrvata koliko su Hrvati pobili Srba’

Srbija će uvijek podsjećati Hrvatsku i svijet na to da se u kolovozu 1995. dogodio zločin, poručio je u petak srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić na središnjoj državnoj svečanosti kojom Srbija hrvatsku oslobodilačku akciju Oluja obilježava kao Dan sjećanja na stradale Srbe prije 22 godine te ponovno zaprijetio da srpski narod nikad više neće dozvoliti novu Oluju.

Vučić je na skupu u Veterniku kod Novog Sada ocijenio da su Srbi u Hrvatskoj, “od popisa iz 1936. kad ih je bilo 1,2 milijuna, svedeni na razinu statističke pogreške” i zapitao “koji točno dio tog sedam desetljeća dugog procesa” se danas slavi u Hrvatskoj.

Vučić je rekao da je u međuvremu iz Hrvatske nestalo Srba “onoliko koliko danas čitava Zagrebačka županija ima stanovnika, rekavši da je to cijeli jedan grad od milijun ljudi.

“Ne znam da li će naši susjedi ikad prestati da slave našu nesreću, ali znam da, imamo glas koji će uvijek govoriti da se u kolovozu ’95 desio zločin… da su i hrvatski zrakoplovi nadlijećući kolone civila i 7. kolovoza, kad je već sve bilo završeno, i na Petrovačkoj cesti ubili devetoro spskih civila među kojima i djecu”, rekao je Vučić pobrojivši imena navodno stradale djeca – Jovicu, Žarko, Nevenku, Darka.

‘U cilju etničkog čišćenja ubijani starci, žene i djeca’

Po Vučićevoj ocjeni, u kolovozu 1995. “nastavljeno je nešto što je započeto u Drugom svjetskom ratu, ali zločin ne zastarjeva” i, kako kaže, “to mora ostati zabilježeno da su u cilju etničkog čišćenja ubijani starci, žene i djeca”.

Vučić je akciju Oluja nazvao “planski organiziranom i dugo pripremanom zločinačkom akcijom” koja je “izvedena uz logističku podršku Zapada”.

Srbijanski predsjednik podsjetio je i na svoju poruku izrečenu svojevremeno na komemoraciji jasenovačkim žrtvama u Donjoj Gradini da “nijednu više Oluju srpski narod nikada više neće dozvoliti”.

„Nemamo više pravo da gubimo glave. Nikome ne prijetimo, ali ne dajemo nikome da nekažnjeno ubija Srbe. To je politika Srbije”, rekao je Vučić, naglasivši kako “Srbija želi mir, suradnju sa svima i o svim otvorenim pitanjima”.

“Ne znam da li današnja Hrvatska ima snage suočiti se s rezultatom Oluje, ali zato Srbija ima snage podsjećati na to svake godine, kao što danas ima snage da zaštiti svoj narod i ne dozvoli progone”, rekao je Vučić, poručivši da su “Srbi digli glavu i žele budućnost i mir, ali nkome nikada i nikome neće dopustiti da ih ponižava”.

Srbijanski šef države kaže kako je ponosan na rod kojem pripada “u nadi da ćemo moći oprostiti, a da zaboravimo ne možemo, niti smijemo, niti hoćemo”.

“Nikome ne prijetimo i ne želimo pozive na osvetu, već iskrenu suradnju sa svima, da iziđemo iz začaranog kruga i da razgovaramo, jer ćemo u suprotnom izgubiti sve. To ima veze sa praštanjem, ali ne sa ne zaboravljanjem”, poručio je predsjednik Srbije.

‘Srbija nikome ne prijeti, ali ali neće dozvoliti ponižavanje’

Govoreći prije Vučića, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upitao je da “netko kaže kad su to i gdje Srbi pobili toliko Hrvata koliko su Hrvati pobili Srba”.

Dodik, je za Oluju rekao kako je to bio “završni čin nečega što je davno planirano i što je postala službena politika Nezavisne države Hrvatske (NDH), a to je da se Srbe pobije, protjera i pokrsti”.

Pozivajući da “srpski narod da snagu” političarima poput njega i predsjednika Srbije Vučića, Dodik je poručio da se srpski narod mora okrenuti životu, pozivajući da se Srbi “moraju više rađati i vjerovati u Srbiju i Republiku Srpsku”.

“Vjerujem da ćemo (Srbija i Republika Srpska) biti jedno. U teritorijalnom i državnom smislu”, rekao je Dodik, završavajući svoj govor pokličem “Živjela Srbija, živjela Republike Srpska”.

Patrijarh srpski Irinej rekao da “srpski narod zna za mnoge teške i tragične trenutke”, ali da je od svih stradanja – od Kosova Polja do danas, događaj koji se desio 4. i 5. kolovoza 1995. nadišao sve prethodne tragične događaje.

‘Srbi doživjeli tragediju koja se može mjeriti s židovskom’

“Toga dana je naš narod prognan sa stoljetnih obitavališta i ognjišta i to od strane ljudi sa kojima su stoljećima živjeli zajedno”, rekao je Irinej, i podsjetivši na događaje iz 1941. do 1945. rekao kako su Srbi “nadali da se tako nešto ne može ponoviti, ali su se prevarili”.

Patrijarh Irinej kaže kako bi se “moglo i razumjeti da je ta odluka došla od nekog nekršćanskog naroda”, ali je “nažalost, došla od naroda koji govori skoro istim jezikom i slične je vjere” pa je srpski narod doživio takvu tragediju da se ona može “izjednačiti samo sa tragedijom židovskog i još jednog naroda”.

“Na Bogu je da presudi, a na nama da praštamo i ne zaboravljamo”, poručio je poglavar Srpske pravoslavne crkve, koji je služio misu stradalima u Oluji.

Središnjoj državnoj manifestaciji naslovljenoj kao Dan sjećanja na Srbe stradale u akciji Oluja u naselju Veternik nazočio je državni vrh Srbije, te najviši čelnici Republike Srpske, a beogradski mediji procjenjuju da se na komemoraciji okupilo više od 30.000 ljudi.

Obilježavanje onoga što Srbija naziva stradanjem Srba u vojno-redarstvenoj akciji Oluja bit će nastavljeno u subotu obredom u beogradskoj crkvi Svetog Marka, a točno u podne u Beogradu i diljem Srbije oglasit će se sirene i crkvena zvona.

