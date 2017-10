VUČIĆ DEMANTIRA HRVATSKO-SRPSKI SUKOB KOJI KOLA MEDIJIMA: ‘Ako je to netko ozbiljno mislio, onda nije dovoljno ozbiljan’

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić odbacio je nagađanja i komentare medija o mogućoj hrvatskoj kupnji lovaca F-16 kako bi se u navodno mogućem srpsko-hrvatskom sukobu završio “nedovršeni posao u Banjoj Luci”, ocijenivši da autori tih tvrdnji nisu odgovorni i ne shvaćaju moguće posljedice.

“Ako je netko to ozbiljno mislio, reći ću da nije dovoljno ozbiljan ili odgovoran da razumije kakve bi posljedice takav pokušaj mogao ima”, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da prokomentira pisanje zagrebačkog Večernjeg lista.

U tekstu pod naslovom “Vučić navija da Hrvatska kupi najnoviji F-16” o nabavci rabljenih vojnih zrakopolova MIG 29 u Srbiji i mogućnoj hrvatskoj nabavi F-16, Večernji list je 26. listopada u kolumni, među ostalim, objavio kako “u eventualno ekstremno promijenjenim geopolitičkim okolnostima, novi srpsko-hrvatski rat doista nije nemoguć – mogli bi pokušati završiti ‘nedovršeni posao’ u Banjoj Luci”.

Predsjednik Srbije kaže kako je on razumio da su to pisali mediji, a ne i da je to izjava nekog od hrvatskih dužnosnika, prenijele su agencije u Beogradu.



“Moj odgovor na to je da se to neće dogoditi i ne bih dalje ulazio u objašnjenja i eventualni osmjeh i podsmjeh za takve ideje”, citirao je Tanjug Vučićevu izjavu na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji nakon sastanka s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom..

Dodik je za nagađanja o nabavci vojnih zrakopolova rekao da su “prazne priče” i “gluposti” i sugerirao da se Zagreb posveti političkom položaju Hrvata u BiH.

“Bolje bi im (Hrvatskoj) bilo da se upute na politički položaj hrvatskog naroda u BiH, jer je politička suradnja Srba i Hrvata u BiH pitanje očuvanja identiteta dvaju naroda, a da se ne bave takvim glupostima”, prokomentirao je Dodik.