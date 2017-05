VUČIĆ BIVŠEM ŠEFU OESS-a NA KOSOVU: ‘Jel se ti, čovječe, zalažeš za veliku Albaniju? Jel ti to nama prijetiš?’

Bivši šef misije OESS-a a Kosovu, američki diplomat William Walker, jučer je izjavio da ima projekt za ujedinjenje Albanaca u Albaniji, na Kosovu i u dijaspori.

Njegova izjava očekivano je naišla na bjesomučne reakcije srpskih dužnosnika, ponajprije premijera i novoizabranog predsjendika Srbije Aleksandra Vučića.

ŠOKANTNA GEOPOLITIČKA ANALIZA: Velika Albanija je realnost, a radi mira na Balkanu treba prekrojiti granice i Rusiju držati podalje

Walkera nazvao ‘velikoalbanskim lobistom’

“Na stranu što je surađivao s Albanijom, na stranu što se angažirao od američke obaveštajne agencije. Je li moguće da se ti, čovječe, koji si nam govorio da si neutralan i objektivan, danas zalažeš za veliku Albaniju? Još kažeš da imaš rješenje! Jel nam to opet prijetiš? Nemoj nam više prijetiti”, poručio je Vučić dodavši da Walkeru nikada nije bio cilj zaštita ljudskih prava na Kosovu već borba protiv Srbije i stvaranje velike Albanije.



B92 prenosi i Vučićeve riječi da će se o Walkerovoj poruci tek razgovarati, i to na svim razinama u Europi i svijetu.

“Nije Walker tek tako nešto izgovorio. On je poručio da ima projekt, da ima plan za ujedinjenje Albanije, Kosova i takozvane albanske dijaspore. Dakle, de facto, ima plan za stvaranje velike Albanije”, kazao je Vučić nazvavši američkog diplomatu “velikoalbanskim lobistom”.

JEDAN OD AKTERA RASPADA SFRJ: ‘Kosovo bi danas možda bilo u Srbiji da Milošević nije učinio jednu stvar’

Vučić: Sada imamo krunske dokaze

Vučić se zatim sjetio i bivšeg finskog predsjednika Marttija Ahtisaarija koji je, po njegovim riječima, trebao biti mirovni posrednik između Srba i Albanaca na Kosovu, a danas je “u albanskom timu Prištine”.

“To nam govori da je sve od početka bilo usmjereno, ne protiv Slobodana Miloševića ili ne svakako samo protiv njega, već ponajprije protiv Srbije. Sada za to imamo krunske dokaze. Sada to više nije pisanje našeg tiska. Sada to nije pitanje misli li to netko od nas. Oni su sami ponudili te dokaze, pružili ih cijelom svijetu kao na tacni”, dodao je Vučić.

Na koncu je poručio da će Srbija morati diplomatskom borbom natjerati SAD i 23 zemlje članice Europske unije da povuku priznanje Kosova.

KUHA LI SE NOVI RAT NA BALKANU? Velika Albanija više nije samo plod srpske mašte i straha