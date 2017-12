VRUĆA LINIJA WASHINGTON-MOSKVA: Najmoćniji ljudi svijeta putem telefona razgovarali o situaciji na Korejskom poluotoku

Nešto ranije je na godišnjoj konferenciji za novinare Putin izjavio da se on i Trump međusobno oslovljavaju osobnim imenom.

Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump telefonski su razgovarali su o bilateralnim odnosima i situaciji na Korejskom poluotoku, priopćio je Kremlj rano u petak.

Oba su čelnika pristala nastaviti kontakte, izvjestili su iz Kremlja ne navodeći pojedinosti.

Nešto ranije je na godišnjoj konferenciji za novinare u Moskvi Putin izjavio da se on i američki predsjednik Donald Trump međusobno oslovljavaju osobnim imenom.



‘Rezultati su uočljivi’

Upitan kako ocjenjuje dosadašnji mandat američkog predsjednika, odgovorio je da to nije na njemu, ali je uočio značajna postignuća. “Nije na meni da ocjenjujem rad predsjednika. To je na biračima, na američkom narodu”, rekao je Putin. “Objektivno možemo uočiti neke značajne rezultate, čak i u tako kratkom vremenu. Pogledajte rast tržišta, to je poruka investitorima ‘Vjerujte u američko gospodarstvo’. Svaka čast Trumpovim protivnicima, ali to je objektivna činjenica”, dodao je.

Putin smatra da je između Rusije i SAD-a zavladala umjetna “manija špijuniranja”, ali je procijenio da će se odnosi dviju zemalja s vremenom vratiti u normalno stanje. Istaknuo je da su odnosi ruskih dužnosnika i članova izborne kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa bili “rutinski”, no kaže da su ih “izvrnuli” Trumpovi protivnici. “Sve su to izmislili ljudi koji se protive Trumpu kako bi njegov rad učinili nelegitimnim. Ljudi koji to rade štete domaćoj politici”, rekao je Putin.

Neželjeni gost na presici

Na presici se pojavio i jedan neželjeni gost. Naime, čelnik tvornice za preradu ribe iz ruskog Murmanska Mihail Zub je, pretvarajući se da je novinar, predsjedniku Putinu iznio poteškoće s kojima se susreće njegova tvrtka i cijela riboprerađivačka branša.

Kada su mu dali mikrofon, Zub se predstavio kao izvjestitelj novina “Potrošač” i počeo pričati Putinu o zakonskim proturječjima koja prate ribarstvo i ograničenjima za riboprerađivačke kompanije u pristupu kvotama za iskorištavanje vodnih resursa. Požalio se i na rast cijena ribljih prerađevina u Rusiji.

Potom je na presici, koja je u Rusiji redovito društveni događaj prvoga reda, priznao obmanu. “Prevario sam vas. Nisam ja nikakav novinar nego predsjednik Vijeća direktora Murmanskog ribokombinata”, priznao je Zub, a Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov odvratio je da to nije lijepo, upozorivši ga da se nije akreditirao.

“Slažem se, to nije lijepo, ali mi već tri godine ‘žvačemo zemlju’ da bismo preživjeli. Radite sa mnom što vas je volja. Da, ovdje sam nepropisno”, odgovorio je Zub i zamolio da Putinu preda pripremljene dokumente s analizom stanja u branši.

“Hvala što ste priznali”, odvratio je Peskov.

Putin, pak, navodi se u Tassovu izvještaju, nije bio posebno impresioniran cijelim događajem. Ipak, rekao je da je nedavno na razgovor pozvao čelnika ruske državne agencije za ribarstvo Ilju Šestakova. “Dijelim vaše brige. Ne stvorimo li uvjete za razvoj prerade ribe, ona će se prerađivati u inozemstvu i tamo će se otvarati radna mjesta, a kod nas će cijene ostati visoke”, rekao je Putin.

Zubu je savjetovao da se na presici ne upušta s njime u raspravu. “Ovo nije naš poslovni sastanak, ali pozivam vas na jedan od takvih sastanaka s proizvođačima i prerađivačima”, rekao je Putin.

Zubu je još poručio da je osvojio njegove simpatije i da u dobroj mjeri ima pravo, da je njegova zabrinutost utemeljena i da će iskoristiti “papire” koje mu je pripremio.