SRBIJA U PROBLEMIMA? Hrvatski vojni analitičar tvrdi: ‘Puno je nejasnoća oko ruskih MiG-ova, pitanje je hoće li uopće doći u Srbiju’

Vojni analitičar Igor Tabak ističe kako je itekako mnogo nejasnoća oko ruske donacije MiG-ova 29 Srbiji te kako je naoko jasna situacija u svega nekolik tjedana postala prilično nejasna i prilično nesigurna.

Iako se o tome itekako mnogo govorilo, još nije jasno stižu li u Srbiju rabljeni borbeni zrakoplovi MiG-29 iz Ruske Federacije, i ako stvarno stižu – da li bi se to moglo dogoditi tijekom ožujka ili kasnije ove godine, piše priznati vojni analitičar Igor Tabak, za portal Obrana i sigurnost.

Svi imaju u vidu izbore…

Osim toga, do promjena je očigledno došlo i po pitanju načina isporuke doniranih zrakoplova u Srbiju.

SRBIJA SE NAORUŽAVA: Iz Rusije stiže 6 MIG-ova 29, nabavljaju i 13 vojnih helikoptera



Iako su mediji u prosincu prošle godine masovno spekulirali o slijetanju doniranih MiG-ova u Srbiju 1. ožujka ove godine, dok se iz službenih izvora suzdržanije spominjalo moguću “isporuku u ožujku”, očigledno je i tu došlo do dodatnih “usuglašavanja detalja” među nadležnim stručnim i tehničkim službama. Umjesto potpisivanja svih dokumenata u prosincu, ili početkom ove godine, sada se sve polagano odgađa – imajući i dalje na umu ključan datum, 4. travnja 2017. godine, dan za kada su zakazani predstojeći predsjednički izbori u Republici Srbiji.

O tome su iz srbijanskog “Blica” 12. ožujka u Nišu upitali i ministra Zorana Đorđevića, koji je svoju izvanrednu inspekciju dijela jedinica za hitne intervencije dopunio očitovanjem o mogućem pristizanju ruskih MiG-29 u Srbiju 24. ožujka, na 18. godišnjicu NATO intervencije. Odgovor na to je bio kratak: “Čekamo da predsjednik Vladimir Putin potpiše ukaz. Nama je u interesu da ‘Migovi’ stignu što prije, da bismo počeli remont i modernizaciju aviona, a kada će to biti, ne mogu reći… u ovom trenutku je najvažnije da će oni sigurno stići“.

Tri dana kasnije pomoćnik ministra Miloradović bio nešto opširniji:

VUČIĆ IDE U MOSKVU PO NOVE MIG-ove 29: ‘Avione plaćamo našim novcem… Prošli smo povoljno, ali ne kao Hrvati s Kiowama’

“Avioni iz Rusije uskoro stižu i tu nema nikakvih odlaganja. Postoji više opcija za dolazak MiG-ova, ali trenutno je najvjerojatnije da će biti rastavljeni u Ruskoj Federaciji i dopremljeni transportnim avionima. A koliko njih, pet ili svih šest, ovisi o tome da li taj jedan MiG-29 dolazi ili ipak ostaje tamo na remontu, nakon čega bi bio naknadno isporučen. Planirano je da se oni remontiraju u Zrakoplovnom zavodu ‘Moma Stanojlović’ u Batajnici, od zajedničkog tima ruskih i srpskih stručnjaka, a osim remonta oni će obavljati i sve dalje programom planirane radove“.

Na pitanja novinara Radio Slobodne Europe o tome kako će izgledati doček zrakoplova u Srbiji, hoće li tom prilično povijesnom događaju prisustvovati i Rusi, te hoće li to biti javno i svečano ili tiho i strogo službeno, Miloradović je izbjegao izričito odgovoriti, napominjući:

“Sada imamo važnijih stvari za razmatranje i usuglašavanje. U svakom slučaju, to će biti propraćeno na odgovarajući način. Iz Rusije dolazi tim koji će avione istovariti i pripremiti za daljnje radove na aerodromu u Batajnici. Zatim će doći odgovarajući timovi stručnjaka iz dvije ruske firme, koji će prvo izvršiti pripremu u samom zavodu ‘Moma Stanojlović’, i zatim raditi na remontu i produžavanju životnog vijeka tih aviona“.

Kompletan paket

Kako bilo da bilo, Republika Srbija planira ovu 185 milijuna eura vrijednu donaciju primiti u fazama, što je ministar obrane Đorđević objasnio riječima:

“185 milijuna eura ne koštaju ruski ‘Migovi 29’, već kompletan paket koji treba podijeliti u tri faze. Prva faza je prilagođavanje naoružanja našim uvjetima i produženje roka trajanja na još 10 godina. Druga faza je nabava rezervnih dijelova. A treća faza je modernizacija aviona i kupovina raketa zrak-zrak i zrak-zemlja. U tih 185 milijuna eura npr. ulaze i cisterna za gorivo, hangari za držanje 10 aviona, kao i stajanke koje pokrivaju letjelice, kao i kompletno održavanje, smještaj i modernizacija raketa u narednih desetljeće i pol. Nismo htjeli štediti, iako smo mogli proći jeftinije za pet do deset milijuna eura. Već smo htjeli imati sustav protuzračne obrane koji je održiv za našu ekonomiju. Imat ćemo deset potpuno remontiranih i opremljenih aviona. Pritom, nećemo svih 185 milijuna eura dati odmah, nego u narednih nekoliko godina, vodeći računa o mogućnosti naše ekonomije“.

Nešto slično se moglo čuti i od Nenada Miloradovića, nadležnog za materijalne resurse u Ministarstvu obrane Republike Srbije:

“U taj iznos spada financiranje cijele eskadrile od 10 aviona i svih radova na njima. Avioni iz Rusije se ne naplaćuju, šest MiG-ova 29 su donacija. Program obuhvaća generalni remont i produženje roka službe za tri godine, a zatim za još 10 godina, za tih šest aviona i četiri postojeća MiG-a 29 Vojske Srbije. Zatim, paket modernizacije u dvije iteracije tih aviona, nabavu potrebne količine rezervnih dijelova, zemaljske opreme, obuku, i nabavke novog paketa suvremenijeg zrakoplovnog naoružanja. Dakle, u taj paket spada modernizacija kojom će se povećati sposobnost tih aviona i osigurati suvremeno zrakoplovno naoružanje, kao i oprema za njihovo održavanje“.

Patrolirat će ‘iznad ovog dijela Europe’

No, mediji su tu uspjeli doći i do dodatnih detalja po pitanju provedbe čitavog ovog posla. S jedne strane, pomoćnik ministra Miloradović je za Radio Slobodna Europa dodatno objasnio i spomenutu prvu fazu projekta – predstavljajući njen sadržaj kao uvođenje letjelica MiG-29 iz Rusije u operativnu uporabu, tijekom 9 do 12 mjeseci po isporuci:

“Prvi od tih šest aviona MiG-29 trebalo bi poletjeti u Ratnom zrakoplovstvu Vojske Srbije šest meseci nakon dolaska. Cilj programa, kada govorimo o širem aspektu ovog paketa, je provođenje dugo pripremanog obnavljanja sposobnosti kontrole zračnog prostora Srbije. Program podrazumijeva da se od četiri aviona MiG-29 kojima trenutno raspolažemo i šest doniranih iz Ruske Federacije formira eskadrila koja će moći izvršiti tu misiju. Sigurno nebo je naša međunarodna obveza i doprinos europskoj sigurnosti, jer ćemo mi biti nadležni za air-policing misije iznad ovog dijela europskog neba“.

S druge strane, ministar Đorđević se za Blic dodatno osvrnuo i na pitanje spremnosti u zrakoplovstvu, te raspoloživog broja pilota za ovakve relativno napredne letjelice u okviru Vojske Srbije. Tako ministar obrane RS Đorđević ističe:

“Činjenica je da smo u rujnu 2012. godine zatekli situaciju da je na promociji kadeta letio samo jedan avion, a sada ih imamo četiri. Kada stigne još šest ruskih “migova 29”, imat ćemo ukupno 10 aviona. Imamo pilotsku školu u okviru koje koristimo školski avion, zatim ‘Galeb’, a oni koji se pokažu da mogu prelaze na ‘Orlove’, bombardere koje smo u međuvremenu modernizirali. Dakle, tko ide dalje u obuci, ići će na ‘MiG-21’ koji će služiti za obuku, jer tko može fizički izdržati let na tom avionu, moći će letjeti i na “MiG-u 29”. Zasad imamo dovoljno obučenih pilota“.

Tu Blic dodatno ističe i izjavu Đorđevića kako će Srbija pristizanjem šest ruskih “Migova” imati ukupno sedam jednosjeda, koliko ima i pilota. Po njemu, tu će biti dobro da svaki od njih ima svoj avion, jer će tako svaki poznavati svoju letjelicu u dušu.