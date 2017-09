MADRID SVIM SILAMA ŽELI SPRIJEČITI REFERENDUM O NEOVISNOSTI KATALONIJE: Španjolska policija upala na više lokacija, traži glasačke listiće

Španjolska policija posljednjih dana pretražuje više tiskara i prostora tražeći glasačke listiće, kutije i promotivne letke za referendum o nezavisnosti u pokrajini Kataloniji, kojeg je zabranio španjolski Ustavni sud. Jučer je pak više tisuća ljudi prosvjedovalo u Baskiji podržavajući referendum koji kane organizirati autonomaši u Kataloniji.

Potragom za materijalom španjolska središnja vlada nastoji spriječiti održavanje referenduma 1. listopada, kojeg regionalna vlada Katalonije planira provesti bez obzira na presudu suda.

Katalonski predsjednik Carles Puigdemont, suočen sa sudskim postupkom zbog organiziranja izjašnjavanja stanovnika, rekao je da ima više od 6.000 glasačkih kutija, no da se one nalaze na tajnom mjestu. Do najavljenog glasovanja ostala su dva tjedna, a državno odvjetništvo pozvalo je katalonsku policiju da spriječi promicanje referenduma uključujući zapljenu materijala.

Toni Castejón, glavni tajnik sindikata katalonske policije, rekao je da je to poput traženja igle u plastu sijena.



‘Ne znamo ništa, to je traženje igle u plastu sijena’

“Trenutno ne znamo ništa”, odgovorio je vezano za postojanje glasačkih listića i kutija. Glasnogovornik katalonske vlade odbio je reći gdje se nalaze kutije i kako ih namjeravaju distribuirati na biračka mjesta 1. listopada.

U petak je španjolska policija zaplijenila 100.000 promidžbenih plakata prilikom pretrage prostora u Kataloniji, pokrajini na sjeveroistoku Španjolske, priopćilo je španjolsko ministarstvo unutarnjih poslova ne navodeći točno mjesto zapljene.

“Rođen si sposoban za odlučivanje. Hoćeš li odustati od toga?”, pisalo je na njima, izvijestile su novine El Periódico de Catalunya. Prikazana je ruka kako ubacuje listić u kutiju uz tekst “1. listopada referendum za samoodređenje Katalonije”.

Sud je pak obavijestio nekoliko katalonskih medija, uključujući javnu regionalnu televiziju TV-3 i Catalunya Rádio, da prestanu emitirati reklame kojima zagovornici nezavisnosti pozivaju na izlazak na referendum.

Prije tjedan dana je nekoliko naoružanih policajaca pretražilo sjedište katalonskog tjednika El Vallenc u mjestu Valls, oko 50 kilometara udaljenom od Barcelone. Sa sudskim nalogom su tražili glasačke listiće te su iznijeli glavno računalo kompanije, rekao je njen direktor Francesc Fábregas.

Napomenuo je da nikakav materijal vezan za referendum nisu našli. Policija je tjednik napustila nakon pretrage koja je trajala oko pet sati. Na ulici, ispred redakcije, okupilo se više prosvjednika pjevajući katalonsku himnu.

Uključena i katalonska policija

Za zagovornike nezavisnosti potraga za listićima je državna represija. Katalonska policija, simbol demokracije i autonomije pokrajine, sada je uključena u potragu pa neki to smatraju provokacijom. Katalonska policija podređena je katalonskoj vladi te je među stanovništvom ostavila dobar dojam tijekom i nakon nedavnih džihadističkih napada u Kataloniji. No španjolsko državno odvjetništvo naložilo je svim policijskim snagama, uključujući katalonsku policiju, akcije usmjerene na sprečavanje promicanja referenduma.

“Ovdje nitko ne želi sliku katalonskih policajaca kako oduzimaju glasačke kutije. Takva situacija bi izazvala puno ljutnje i moguće problem za održavanje javnog reda”, rekao je Castejón.

Madrid ima sudske ovlasti preuzeti kontrolu nad regionalnom vladom ili može poslati policiju kako bi Katalonija zaustavila glasovanje, no bilo koja od tih mjera narušila bi model decentraliziranog upravljanja u Španjolskoj, podijeljenoj na 17 autonomnih pokrajina od kojih je Katalonija jedna.

Prema španjolskom ustavu na snazi od 1978., kada je u zemlju uvedena demokracija, ovakvi referendumi dopušteni su jedini na razini čitave Španjolske, ali ne i regija. Ustav time brani cjelovitost Španjolske.

Zagovornici nezavisnosti imaju većinu zastupničkih mjesta u katalonskom parlamentu te su izglasali zakon o referendumu. Njega je španjolski Ustavni sud proglasio nevažećim, no Puigdemont svejedno nastavlja s pripremom referenduma. Španjolska vlada desnog centra poručila je iz Madrida da se on neće održati.

Oko 35.000 prosvjednika, prema podacima organizatora, prošlo je jučer ulicama u Bilbau kako bi dali podršku referendumu nakon više desetljeća nasilja separatističke organizacije ETA za neovisnost Baskije koja je odustala od oružane borbe tek 2011. .

Prosvjed je održan dva tjedna prije referenduma kojeg separatistička vlast Katalonije namjerava organizirati 1. listopada iako vlada u Madridu drži da je nelegalan, kao i španjolski ustavni sud.

Prosvjednici su nosili transparente “Mi trebamo odlučiti”.

700 GRADONAČELNIKA KATALONIJE IZAŠLO NA ULICE: Usprkos prijetnjama održat će referendum o neovisnosti

KATALONSKI SEPARATISTI TRAŽE POTPORU KRALJA: ‘Misli li itko ozbiljan da mi nećemo glasati na referendumu?’

VLADAJUĆA KOALICIJA U KATALONIJI: ‘Ako prođe referendum, odmah ćemo proglasiti neovisnost’