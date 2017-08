[VIDEO] POTRESNO SVJEDOČANSTVO: Snimala mukotrpno putovanje od Sirije do Austrije, video će vam ostati duboko urezan u pamćenje

Rania Mustafa Ali (20) iz Sirije snimila je svoje mukotrpno putovanje iz te zemlje do Austrije. Na putovanju su je opljačkali, gađali kamenjem, napali suzavcem, a u brodu Sredozemljem koji prima 15 ljudi, bilo je ukrcano njih 52 pa se umalo, s drugim izbjeglicama, utopila.

20-godišnja djevojka najprije je pobjegla iz Rake koja je bila pod terorom Islamske države u oslobođeni grad Kobane.

Potom je 300 dolara platila krijumčaru koji je obećao da će ju prebaciti do granice s Turskom. U turskom gradu Urfa izbjegavala je na ulici govoriti kurdskim jezikom, bojeći se kako bi joj to moglo stvoriti dodatne probleme.

U Turskoj je naišla na svog prijatelja iz Rake, a u tim trenucima obojici im je najveći strah bio putovanje brodom. Sve što su nosili sa sobom stalo je u malu plastičnu vrećicu kako bi, u slučaju da padnu u more, ostalo sačuvano. Putovnica, svjedožba srednje škole i prsluk za spašavanje neke su od stvari koje su uzeli, a Rania u potresnom videu na rubu suza priznaje kako je prestravljena te da se boji da će poginuti na putovanju morem.



Na krcatom gumenjaku nalazi se i velik broj djece, od kojih su neke bebe stare tek nekoliko mjeseci. U videu se čuje njihov plač gotovo cijelo vrijeme.

Na brodu koji inače prima 15 osoba, krijumčar ih je ukrcao 52 plus djeca. U jednom trenutku došlo je do nesreće, a gumenjak je počeo tonuti. Spasio ih je ratni brod koji ih je pokupio, a potom su trajektom putovali do Atene. U Ateni su autobusom otišli do makedonske granice, no to nisu uspjeli svi. Naime, osoba koja im je sredila karte do makedonske granice za 50 eura po osobi ih je prevarila pa je 200 ljudi odvedeno u kampove.

Na brodu za 15 ljudi, ukrcali 52

Raniji i njezinom prijatelju u tom je trenutku ostalo samo 600 eura s kojima su trebali doći do Austrije.

Tri dana neprestanog putovanja bez ikakvog odmora nastavilo se u neizvjesnosti. U Grčkoj su im rekli kako je granica s Makedonijom zatvorena pa zapravo nisu ni znali gdje idu, kao ni to gdje će jesti i spavati.

Naposljetku su stigli u izbjeglički kamp u Idomeniju na grčko – makedonskoj granici gdje su zatekli još tisuće ljudi koji su tamo živjeli u šatorima. I oni su kupili šator, a Rania je u videu vidno potresena prizorima koje je vidjela, rekla kako sve “izgleda tragično” te kako tu “ljudi umiru”.

Potom je ona, zajedno sa skupinom izbjeglica, odlučila hodati do granice. U međuvremenu je u kampu zavladala panika jer se počelo govoriti kako će ih uskoro početi deportirati natrag u Tursku.

Prevareni u Ateni

Posebno potresan prizor u videu je muškarac u invalidskim kolicima kojeg obitelj gura preko blatnjave staze kako bi došli do granice.

Uslijedio je prelazak rijeke, a one koji nisu mogli hodati poput muškarca u invalidskim kolicama, ljudi su nosili na leđima.

Nakon prelaska rijeke, stigli su u Makedoniju, a još ih je čekao prelazak srpske, hrvatske i slovenske granice.

Nakon samo 15 minuta hoda, makedonska policija je zatvorila cestu. U sukobu s policijom mnogi su pretučeni. Nakon svega, vraćeni su u Grčku.

Suzavac i kamenje na granici

Kad su ponovno pokušali prići granici, na njih su bačeni suzavac i kamenje.

U svibnju prošle godine Rania i njezin prijatelj posudili su 7000 eura i pomoću lažnih bugarskih isprava uspjeli ući na let za Beč.

Rečeno im je kako je glumiti turiste jedini način da se što prije izvuku iz meteža u kojem su se našli, što se u njihovom slučaju pokazalo točnim.

U Austriji ih je privela policija, a oni su u toj zemlji zatražili azil.

