[VIDEO] INTERVJU S PRVOM DAMOM ISIS-a: ‘Svoju odjecu odgajali smo da postanu teroristi i ubojice’

Prije samo nekoliko godina Tania Georgelas živjela je u Siriji i bila je udana za Johna Georgelasa koji je ubrzo postao najutjecajniji američki član ISIS-a. Zajedno su putovali svijetom, prijateljevali sa džihadistima te svoju djecu odgajali da postanu ubojice. Nakon deset godina života u bijegu, Tania je počela strahovati za sigurnost obitelji. Tada ju je suprug napustio kako bi postao ‘novi Osama bin Laden’, ispričala je bivša prva dama ISIS-a u intervjuu za Atlantic.

Georgelas, koja je podrijetlom iz Bangladeša no rođena je u Londonu, izjavila je kako je tijekom djetinjstva patila zbog usamljenosti i izolacije te rasizma koju je trpjela njezina obitelj. Za svoju radikalizaciju krivi upravo potonje.

Ona je dan nakon terorističkog napada 11. rujna 2001. u New Yorku otišla u školu i upitala prijateljicu: ‘Nije li strašno to što se dogodilo?’, no prijateljica joj je odgovorila: ‘Pa je li bilo baš toliko strašno?’.

‘U tom sam trenutku postala okorjela džihadistica’, rekla je Georgelas u intervjuu za Atlantic.



Radikalizirala se nakon što se zaljubila

Ta je 33-godišnjakinja kao tinejdžerica radikalizirana u Velikoj Britaniji, odakle se preselila u Siriju sa suprugom Johnom Georgelasom iz Teksasa. Par se upoznao na internetu, a ljubav je brzo planula.

‘Maštali smo o tome da imamo vlastiti komad zemlje i da osnujemo obitelj, a djecu da odgojimo da postanu vojnici-ubojice koji će se pridružiti džihadu’, ispričala je. Vjenčali su se 2004.

Bila je u petom mjesecu trudnoće s četvrtim djetetom u 2013., kad ih je John protiv njezine volje preselio u Raku.

Georgelas se razboljela pa ju je suprug poslao u SAD. Tamo je neko vrijeme živjela s njegovim roditeljima, no uskoro je tražila razvod te postala kršćanka.

Bivša ekstremistica detaljno je opisala svoj put povratak u SAD i stvaranje novog života u Teksasu.

‘Moja priča je horor’

‘Svojoj djeci rekla sam “Vaš se tata pridružio tamnoj strani sile”. Mama je također bila dio te sile, no sada sam mračni Jedi’, ispričala je Tania.

‘Nisam sigurna da želim svoju priču ispričati do kraja, to je čisti horor. Samo želim ljudima koji se nalaze u sličnim situacijama pokazati da to nije dobar način života’, zaključila je Tania.