‘VEZALI SU ME I PONIŽAVALI’: Živi u Britaniji skoro 30 godina, a preko noći ju deportirali s 12 funti u džepu

Bez obzira na to što živi u Velikoj Britaniji već gotovo 30 godina, što se udala za Engleza, što su joj i djeca pa i unučad Engleze, Britanske vlasti su joj preko noći ukinule dozvolu za boravak i deportirali ju u Singapur.

Irene Clennell, 52-godišnjakinja koja je u nedjelju deportirana iz Velike Britanije u Singapur, podijelila je svoju priču s novinarima britanskog Guardiana.

SRAMOTAN NAPAD NA HRVATICU U VELIKOJ BRITANIJI: ‘Idi kući, ti strana p..ko’

“U Ujedinjenom Kraljevstvu živim od 1988. godine. Udala sam se za Britanca prije 27 godina. No, to nije spriječilo moje donedavne sunarodnjake da me javno ponize i protjeraju nazad u Singapur bez ikakvog pravnog savjeta, sa svega 12 funti u džepu”, rekla je vidno uznemirena i djelomično rezignirana Irene.



Naime, Irene je vezana lisicama, njezinu su svaku riječ zapisali policijski službenici, koji su čak stajali pred vratima dok je išla izvršiti nuždu.

“Suprug mi se zove John, on je britanski državljanin. Moja djeca su Britanci, kao i unuče. Ipak, preko noći sam vezana lisicama i odvedena u škotsko selo, da bih se već sljedeći dan našla u škotskom pritvoru, a potom na prisilnom putu za rodni Singapur”, prisjetila se Clennell i zapitala se – ako su britanske vlasti nju tretirale na ovakav degradirajući način – kakve šanse imaju imigranti?

Bez obzira na to što su integrirani građani, kaže Irene, tamošnje vlasti ljude koji u Britaniji nisu rođeni smatraju građanima drugog reda, kriminalcima.

Irene i John su prije nekoliko godina otišli u Singapur, povevši tamo i djecu. John i djeca su se nakon nekog vremena vratili, a Irene je ostala ne bi li brinula o svojim smrtno bolesnim roditeljima. Prije toga je imala doživotnu vizu, da bi joj po povratku bila dana tek šestomjesečna.

Ovaj slučaj, koji je Britaniju dogao na noge, naglašavaju borci za prava migranata, nije izoliran. “Ovakve se stvari događaju sve učestalije, a sve zbog toga što je ksenofobija u porastu, pogrešno se smatra su migranti opasni”, ističu.

Ostaje vidjeti kako će se Irenein slučaj riješiti.