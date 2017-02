VELIKA SUŠA OTKRILA PREKRASNO ZDANJE STARO POLA STOLJEĆA: Iz jezera izvirio dominikanski hram

Velika suša u Meksiku otkrila je 400 godina staru dominikansku crkvu koja je ostala gotovo potpuno netaknuta unatoč desetljećima pod vodom.

Dron je snimio potopljenu crkvu kod brane Benito Juarez u Jalapa del marquez u Meksiku.

Radi se o dominikanskom hramu iz 16. stoljeća. Zbog izgradnje brane 1964. bio je potopljen, no na površinu je izbio zbog velike suše u Meksiku. I inače su u sušnom razdoblju vidljivi dijelovi ovog hrama, no sada je suša poprimila tolike razmjere da se crkva gotovo potpuno vidi. Lokalno stanovništvo to ipak ne veseli, jer velika suša za njih znači krizu s pitkom vodom, piše 24sata.