VELIKA ISPOVIJEST MILOŠEVIĆEVE DESNE RUKE: ‘Nudili su mi novi identitet ako ga izdam. Praljak? Očekivao sam dramu, ali ovo me šokiralo’

Haški osuđenik Nikola Šainović progovorio je o svom odnosu s Praljkom i Miloševićem, ali otkrio i navodnu ponudu koju je dobio od suda.

Haški osuđenik osuđen zbog zlodjela na Kosovu 1999. te bivši premijer Srbije i potpredsjednik vlade Jugoslavije, koji se prije dvije godine vratio iz Haaga, Nikola Šainović ovih je dana izabran za člana najvišeg rukovodstva SPS-a, no sebe kaže ne vidi u parlamentu i Vladi već će u rješavanje sudbine jedne tvrtke mlade upoznavati s time kako je Srbija kao država prošla devedesetih.

U intervjuu za Kurir kazao je kako mu je Slobodan Praljak bio susjed u Haagu te kaže kako je s njim često razgovarao o povijesti, tehničkim pitanjima i obiteljskim problemima. Kaže kako je Praljak bio duboko posvećen svojim uvjerenjima.

OZLOGLAŠENI BRK POSTAO SIMBOL POVRATKA SRBIJE U DEVEDESETE: ‘Beograd na perfidan način zapravo poništava haške presude’



Nasljeđe Haškog suda

“Bio sam tamo kada mu je izrečena prvostupanjska presuda, on je bio duboko nezadovoljan, nije se mogao pomiriti s tim da je zločinac… Bilo mi je predvidljivo da će napraviti jednu dramatičnu gestu protivljenja ako mu se potvrdi presuda, ali nisam očekivao ovako nešto. Pitaju se kako je unio otrov… Pustite tehnička pitanja. Kako je mogao to odlučiti? Kad takav čovjek donese takvu odluku, on će je i izvršiti. To je treće samoubojstvo u Haagu, to sud nosi kao dio svog nasljeđa”, kaže Šainović i sam nezadovoljan radom suda.

Inače je jedan od rijetkih koji za sebe govori da nije baš nevin robijao, jer, kaže, “kad je čovek na odgovornom položaju, odgovoran je i za dobro i za zlo i to netko mora platiti. Nije sve bilo onako kako me je osudio sud, ali nije da me nisu mogli osuditi”.

U Haagu se, kaže, družio i sa Slobodanom Miloševićem koji mu je rekao kako će ga pozvati za svjedoka, međutim da je prije tog poziva umro. No, tvrdi da ga je haški tužitelj pozvao da svjedoči protiv Miloševića.

Svjedočenje protiv Miloševića

“Ponudili su mi da svjedočim protiv Slobodana Miloševića i da onda „nestanem“, da se moja obitelj i ja sklonimo u neku zemlju po izboru, da dobijem novi identitet… Očekivali su da ću to prihvatiti, a ja to nisam ni razmatrao. Smatrao sam da nemam pravo da se sakrijem. A prijetnja, ako ne prihvatim, bila je – doživotna robija”, ispričao je Šainović za Kurir.

Komentirajući zločinački pothvat koji se veže uz Srbiju i Hrvatsku kazao je: “Tuđman je imao jedan jedinstveni pothvat, koji obuhvaća i Bosnu i Hrvatsku i definiranje Herceg-Bosne i progon Srba iz Hrvatske. U haškoj dokumentaciji je to očigledno, jer je on za sobom ostavio sve snimljeno i zabelježeno. A za Miloševića se ne može vezati ideja o velikoj Srbiji. I haški tužitelj Geoffrey Nice je u sudnici, pred živim Miloševićem, povukao optužnicu za veliku Srbiju.”