VELIKA DRAMA NA KRAJNJEM SJEVERU EUROPE: Zbog sasvim neočekivanih problema ugrožen Trezor Sudnjeg dana

Trezoru Sudnjeg dana, smještenom duboko unutar Arktika, na norveškom otoku Spitsbergenu u kojem se čuva više od milijun sjemenki raznih biljaka iz više od 100 država radi zaštite bioraznolikosti Zemlje u slučaju kataklizme globalnih razmjera prijeti otapanje vječnog leda.

Iako je dizajniran da preživi nuklearni rat, udar asteroida te ekstremne vremenske neprilike, čini se da nitko nije računao na – klimatske promjene.

U trezor je počela curiti voda

Naime, kako piše Science Alert, gigantsku banka sjemenja ovih je dana počelo ugrožavati otapanje vječnog leda koje je uzrokovalo curenje vode u trezor.

NA SVALBARDU OTVOREN NOVI TREZOR SUDNJEG DANA: Evo što će čuvati u slučaju nuklearne apokalipse



Doduše samo sjemenje u globalnom trezoru nije u izavnoj opasnosti, no curenje vode iznenadilo je i šokiralo znanstvenike uključene u projekt, prenosi Science Alert.

Ispod leda u planini

Izgradnja trezora stajala je gotovo 50 milijuna kuna, a nalazi se oko 122 metra duboko u planini. Iza četiri seta vakumskih vrata nalaze se tri trezora u koje ukupno stanu dvije milijarde sjemenki. Budući da se nalazi duboko u planini ispod leda pohranjene sjemenke unutra mogu preživjeti i bez klimatizacije.

Paketići sjemenki u tunelu

Trezor financiraju Norveška i organizacija Crop Trust, a otvoren je 2008. godine. Veći dio godine je zaključan i tek nekoliko osoba na svijetu može mu pristupiti. U njemu se trenutno nalazi više od milijun paketića sjemenki – oko 4000 najznačajnijih biljnih vrsta svijeta.

Generatori drže temperaturu na -18 stupnjeva, no očekuje se kako bi i bez električne energije trezor trebao biti na oko -5 stupnjeva još dva stoljeća. Naravno, održavanje hladnoće i suhoće ovisi o klimi i globalnom zatopljenju. A 2016. je bila najtoplija ikad otkako su se davne 1880. godine mjerenja počela bilježiti u knjigama.

Na zagrijavanje Zemlje utječe i El Nino, prirodni meteorološki fenomen. Rezultat – visoke temperature rastapaju vječni led u arktičkom krugu i uobičajena zimska prašina na otoku Spitsbergenu pretvorila se u jaku kišu.

Ušla velika količina vode

‘Nismo uopće planirali da bi se vječni led mogao rastopiti i i da ćemo imati ovako ekstremne vremenske prilike’, kazala je za Guardian direktorica komunikacija Hege Njaa Aschim iz norveške Vlade.

Voda je prošla ulaz u trezor – debele betonske zidove i dugački ulazni hodnik koji se spušta prema dolje, izvan prostorije objekta. Tamo se ponovno zamrznula i potom je led uklonjen.

‘Puno vode je ušlo u početak tunela. Nakon što se zamrznula izgledalo je kao da ulazite u ledenjak’, opisala je Aschim.

Rad bez ljudske intervencije

No, ono što zabrinjava nije proboj vode sam po sebi. Čak ako se i opet izlije u trezor dug je put nizbrdo do pohranjenog sjemenja. No, sustavi za ispumpavanje vode ne pomažu kada se ona opet zaledi. Ledena barijera koja bi nastala spriječila bi daljnje prodiranje vode u trezor. No, činjenica da bi trezor trebao uredno raditi i bez ljudske intervencije znači da se sve prijetnje moraju shvatiti iznimno ozbiljno. A vodonepropusni ulaz – nije bio u planovima.

‘Moramo vidjeti što možemo učiniti kako bismo smanjili sve rizike i bili sigurni da se banka sjemena može brinuti za sebe’, rekla je Aschim.

Sjeme iz Trezora u Siriji

Iz trezora je svoje sjemenje prva 2015. godine povukla Sirija kako bi obnovila Banku sjemenja u Alepu koja je uništena intenzivnim bombardiranjem.

Slični trezori niču diljem Arktika kako bi se pohranili razni važni podaci tako da klimatske promjene neće predstavljati problem samo za pohranjeno sjemenje. Naime, temperature na polovima rastu brže od onih na ostatku Zemljine površine.