ANALIZA TVITA KOJI JE IZAZVAO PODSMJEH DILJEM SVIJETA: ‘Svi oko Donalda Trumpa misle da je on mentalno nestabilan’

‘Taj je njegov tvit bio reakcija na ne baš laskav opis u novoj knjizi novinara Michaela Wolffa. Taj portret Donalda Trumpa prikazuje kao dijete, a oni koji za njega rade, čini se da ga smatraju naglim, zlostavljačem i nesvjesnim svega što ne zna i u čemu nije dobar. Sam Wolff, koji je knjigu napisao, rekao je da svi oko Trumpa misle da je on mentalno nestabilan.’

‘U subotu ujutro, još prije nego što nas se većina probudila, američki predsjednik Donald Trump na svojem je Twitteru objavio kako je on nevjerojatno i iznimno pametan’, piše Chris Cillizza CNN-ov urednik i reporter koji prati nacionalnu politiku, uključujući Bijelu kuću, Kongres i svako područje koje te institucije predstavljaju.

‘Nisam samo pametan, već sam i genij’

‘Tijekom života, moje dvije najveće prednosti su bile mentalna stabilnost i to što sam zbilja pametan. Hillary Clinton je također igrala na tu kartu, a svi znaju kako je propala. Ja sam došao od veoma uspješnog biznismena i top TV zvijezde do predsjednika SAD-a, i to u prvom pokušaju. Mislim da to o meni govori ne samo da sam pametan nego i genij, i to veoma stabilan genij’, napisao je Trump na Twitteru.



….Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

….to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius….and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

Ne bi uopće trebao raspravljati o svojim mentalnim sposobnostima

Na te je tvrdnje Trump vrlo brzo odgovorio hrpom tvitova u kojima tvrdi da je on najveći genij na svijetu. Je li zapravo on genij? Tko zna. Trump cijelo vrijeme govori o tome kako je pametan. Mi nismo vidjeli rezultate njegovog testa inteligencije, iako pamet nije nužno preduvijek za to da netko postane predsjednik. Ono što su Trumpovi tvitovi dokazali je to da je ideja o tome da je on politički učitelj i stručnjak koji izvršava trodimenzionalnu šahovsku strategiju koju samo on razumije i vidi, potpuno pogrešna, analizira CNN.

Debata o njegovoj mentalnoj kompetenciji nije nešto što bi on trebao priželjkivati. Umjesto toga, trebao bi neprestano govoriti o rastu gospodarstva, dionicama, tvrtkama koje daju bonuse svojim zaposlenicima i slično, sve zbog poreznih mjera koje je uveo. Rasprava o tome je li on a) pametan, b) mentalno stabilan ili c) u stanju mentalnog pogoršanja, za njega je velik gubitak. Strateški političari bore se za ono što je njima važno ili započinju rasprave o nečemu što bi im moglo koristiti, a ne upuštaju se u one u kojima ne mogu pobijediti. A tvrdnja ‘Ja sam jako pametan i genij’ nije nešto što će Trumpa dovesti do pobjede u toj raspravi. Zašto onda ulazi u takve rasprave? Zato što je Trumpova tajna strategija ta da strategije nema. On nešto pomisli i odmah to i učini. Najprije reagira, a zatim misli.

Bez ikakvog planiranja je postao milijarder i predsjednik

Ako sumnjate, sjetite se ovoga: Dok je bio biznismen, Trump nikad nije planirao svoje dane. Kako objašnjava na prvoj stranici jedne knjige, više je volio da ‘dan dođe k njemu’ pa nije imao planirane i dogovorene sastanke, već je samo čekao da vidi što će se dogoditi. I to mu je dobro išlo. Postao je milijarder, zvijezda TV reality showa, a sada i predsjednik. I zašto bi onda prestao? Njegov nedostatak strategije je na neobičan način zapravo najkonzistentnija stvar o njemu. Jedan pogled na njegov život reći će vam da je on osoba koja jednostavno nešto učini.

A politički svijet je navikao na to da su svi povezani nekakvim narativom i da je svaka izjava, odluka i tvit nešto ranije isplanirano. Trumpovo je predsjedništvo abnormalno na više načina. Ali možda je najvažnije razumjeti da mu nedostaje neka vrsta meta-narativa, već postoje samo njegove reakcije na stvari i događaje. Volite li Trumpa ili ga mrzite, on u svakom slučaju nije neki trodimenzionalni super genij, zaključuje reporter CNN-a.