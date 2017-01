VELIK ČOVJEK: Umjesto ručka s političarima, papa Franjo otišao na obrok s beskućnicima

Nakon što je održao dojmljiv govor u američkom Kongresu, papa Franjo odbio je poziv svojih domaćina, najviših američkih dužnosnika, da ruča s njima. Umjesto toga, otišao je u jednu ubožnicu kako bi ondje blagoslovio obrok beskućnicima.

Blagoslivljajući im obrok, papa je beskućnicima rekao da je i Sin Božji znao što znači biti beskućnik i živjeti bez krova nad glavom.

I Isus je bio beskućnik

“Želim biti vrlo jasan. Mi ne možemo pronaći ikakvo socijalni ili morlano opravdanje za nedostatak doma. Znamo da je Isus želio pokazati solidarnost sa svakim čovjekom. Želio je svima pružiti svoje društvo, pomoć i ljubav. On se poistovjetio sa svima koji pate, koji plaču i trpe bilo kakvu nepravdu. On nam to jasno govori: Bio sam gladan, a vi ste mi dali hranu, bio sam žedan i dali ste mi da pijem, bio sam stranac, a vi ste me prihvatili”, kazao je papa beskućnicima.

Iznimna papina gesta

Prema Washington Postu, u glavnom gradu SAD živi 11.623 beskućnika, dok ih je diljem Amerike više od 570 tisuća.

Posjet beskućnicima u Washingtonu bila je izuzetno lijepa gesta poglavara Rimokatoličke crkve koji gdje god dođe pokazuje veliku poniznost prema ugroženima i potrebitima.

