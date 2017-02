VAŽNO JE ZVATI SE… Dvojica mladića tražila su posao. Što mislite, na temelju njihovog imena, koji ima više ponuda?

Muškarac s imenom koje je zvučalo engleski dobio je tri puta više poziva na razgovor za posao od muškarca koji se prijavljivao za iste poslove, ali ima muslimansko ime, otkrilo je istraživanje BBC-a.

U tvrtke su poslani životopisi dvojice kandidata: Adama i Mohameda. Muškarci su imali identične vještine i iskustvo. Radilo se o prijavi na čak sto oglasa za posao. Adama su zvali na 12 razgovora za posao, a Mohameda samo na četiri.

Iako su ovo rezultati utemeljeni na vrlo malom uzorku, podudaraju se i s rezultatima ranijih studija koje su ustanovile da su britanski muslimani puno manje zastupljeni na rukovodećim i menadžerskim pozicijama nego bilo koja druga vjerska skupina.

Znatna diskriminacija

Ovi lažni kandidati prijavili su se na sto oglasa za posao poslovnih menadžera u području oglašavanja i prodaje u Londonu. Nakon dva i pol mjeseca, Adamu je ponuđeno tri puta više intervjua za posao nego Mohamedu.



Njihovi su životopisi također stavljeni na četiri stranice za zapošljavanje. Adama su kontaktirala četiri poslodavca, a Mohameda samo dva.

Profesor Tariq Modood sa Sveučilišta u Bristolu analizirao je ove rezultate BBC-jevog istraživanja.

‘Jasno je da će osobi s imenom koje zvuči muslimanski biti ponuđen intervju za posao samo u jednom od tri slučajeva. Mislio sam da će stopa odgovora biti manja od 50 posto za ime koje zvuči muslimansko, a ispalo je još gore nego što sam očekivao, pogotovo u gradu kao što je London. London je tako raznolik, ljudi dolaze i odlaze iz različitih djelova svijeta, traže posao u gradu koji je gladan talenata. Da, ovo je mnogo gore nego što sam očekivao’, rekao je Modood.

‘Koristio sam ime John Smith’

Yogesh Khrishna Davé (56) direktor je kvalitete u jednoj farmaceutskoj kompaniji. Deseci godina su mu trebali da dođe do te pozicije u poslu. Tijekom tog putovanja do napretka, i on je sumnjao da ga zbog imena često diskriminiraju. Odlučio se zato na vlastiti tajni eksperiment.

‘Ušao sam na tržište rada osamdesetih. Stalno sam dobivao odbijenice nakon što bih poslao nekome svoj CV. Netko je predložio da u svoj životopis stavim englesko ime, a da ujedno pošaljem i životopis sa svojim imenom i vidim kome će ponuditi posao. I tako sam poslao dva životopisa: jedan s vlastitim imenom, Yogesh, i jedan pod imenom John Smith. Johna su pozvali na razgovor, a Yogesha su odbili’, ispričao je.

Muslimanski muškarci imaju 76% manje šansi za zapošljavanje nego bijelci i kršćani, rezultati su istraživanja Sveučilišta u Bristolu.

Posljednji je popis stanovništva 2011. pokazao kako muslimani čine nešto više od milijun stanovnika Londona, u kojem inače ima 8,2 milijuna stanovnika. No više od polovine muslimanskih kućanstava živi u siromaštvu, a to je više nego bilo koja druga društvena skupina, priopćilo je Muslimansko vijeće Velike Britanije.

Profesor Modood prisjetio se kako su ga, dok je bio mlađi, na poslu zamolili da koristi drugo ime.

‘Imao sam studentski posao. Poslodavac je pogledao moje ime i rekao da to neće funkcionirati te da se ubuduće predstavljam kao Terry Miles ili nešto slično. Nisam bio sretan zbog toga. Nisam htio promijeniti ime, i svojim sam kćerima dao pakistanska i muslimanska imena čak iako sam znao da bi to moglo smanjiti njihove šanse u potrazi za poslom jednog dana’, rekao je.

Prethodne su studije također pokazale pristranost pri zapošljavanju. Terenski eksperiment Odjela za rad i mirovine 2009. je pokazao da su etničke manjine diskriminirane u korist bijelaca u 29 posto slučajeva.

2015. je jedno izvješće pokazalo da su britanski muslimani manje zastupljeni u mendžerskim i sličnim poslovima nego pripadnici bilo koje druge vjerske skupine.

‘Manje kvalificirani napreduju brže od mene samo zbog mog imena’

Khalil Ur Rahman, nezaposleni geodet rekao je da se trenutno nalazi između dva posla.

‘Sasvim je jasno da moje kvalifikacije nisu upitne, već je to moja vjera. Vidio sam kako mnogi s manje vještina i znanja od mene brže napreduju do visokih pozicija jer se uklapaju.’

Protiv takve je diskriminacije poduzeo i pravne korake.

Odvjetnica Nabila Mallick zastupa muslimane u ovakvim tužbama protiv poslodavaca.

‘Postoji percepcija da su muslimani nelojalni zaposlenici, smatra se da su jako politički obojani, a zbog izgleda ih često smatraju fundamentalistima’, rekla je i dodala da to dovodi do sve više diskriminacije.

Smatra da su se predrasude o muslimanima na tržištu rada znatno povećale u posljednjih 15 godina. Naredba američkog predsjednika Donalda Trumpa o zabrani ulaska muslimana u SAD samo je jedan takav primjer.