VATIKANSKI ŠPIJUN KOJI JE PLANIRAO MAKNUTI HITLERA: ‘Bio je dijelom Oskar Schindler, a dijelom Vito Corleone’

Nakon što se suprotstavio samom zloglasnog Himmleru, vijet o njegovoj hrabrosti ubrzo se pročula i došla do Vatikana. Kad je prvi put pristao sakriti neke dokumente ta pokret otpora, postao je tajnim agentom s jedinim ciljem – eliminacija Hitlera i progon nacista.

Na donedavno zapečaćenih dokumenata o nacističkim zločinima, Mark Riebling objavio je knjigu imena ‘Crkva špijuna: Papin tajni rat protiv Hitlera’ u kojoj se u direktnu vezu dovodi ratni papa Pio XII s njemačkim disidentima koji su planirali atentat na nacističkog vođu Adolfa Hitlera. Njih je, prema Rieblingovoj knjizi povezao, kako ha naziva, vatikanski špijun Josef Müller.

Müller je bio odvjetnik koji se u ratnom razdoblju bavio koječime – predvodio je trupe, krijumčario dokumente, bavio se politikom, planirao atentate… Tijekom nacističkih godina, bio je percipiran kao jedan of vodećih ljudi katoličkog Münchena koji je vodio sasvim legitiman odvjetnički ured, no sasvim je druga priča koja se odvijala iza kulisa.

Pomagao protivnicima nacizma

Njegov ured nalazio se tik uz palaču Wittelsbach koja je postala središnjicom SS-a u Bavarskoj. Pomogao je na stotine Nijemaca koji su se našli na meti nacističke strahovlade. Bio je, kako ga autor ove knjige naziva, dijelom Oskar Schindler, dijelom Vito Corleone.



Müller se nalazio u Berlinu kad je 30. siječnja 1933. godine Njemačka pala u ruke Hitleru te kad su mu pod balkonom marširale trupe s bubnjevima i bakljama. ‘Tad sam po prvi put osjetio kako je to kad kolektiv pretvori pojedince u bezimenu masu. Otvorio se ljudski inferno – pakao mržnje’, prisjetio se sam Müler jednom prilikom.

Ubrzo je naletio na svog prijatelja koji je imao veze u SS-u, budući da nacisti nikada nisu osvojili izbore u Njemačkoj, planirali su vlast preuzeti silom. Nakon što je to saznao od svog prijatelja pojurio je bavarskom premijeru pozvavši ga da mobilizira gardu. No, ovaj je to odbio učiniti.

Ispitivao ga Himmler

U narednim mjesecima, prijatelji su mu nestajali. Kako je kasnije doznao, završili su u Dachauu. Nacisti su tada još u tajnosti ubijali Židove i političke neistomišljenike. I Müller je ubrzo završio na SS-ovom popisu nepoželjnih te je bio uhićen. Ispitivanje je vodio sam Heinrich Himmler koji je ostao zapanjen njegovom hrabrošću da govori istinu zbog koje je mogao ostati bez glave. Stoga mu je ponudio da se pridruži SS-u, no Müller je odbio. ‘Ja se vama suštinski protivim. Ja sam katolik, moj brat je katolički svećenik. Gdje tu postoji ikakva mogućnost kompromisa’, rekao je Himmleru nakon čega mu je ovaj čestitao na ‘muževnoj obrani’ te ga pustio.

Vijest o Müllerovom suprotstavljanju Himmleru brzo se pročula te se on sprijateljio sa šefom Hitlerove osoben straže Hansom Rattenhuberom koji se Mülleru iznimno divio. tako je nastalo jedno od najvažnijih ratnih prijateljstava zahvaljujući kojem je ovaj ‘vatikanski špijun’ doznavao zlata vrijedne tajne SS-a.

Sprijateljio se s budućim papom

Iako minhenski kardinal nikada nije tražio od Müllera da špijunira za Crkvu, on je brzo postao jedan od najbližih suradnika njemačke katoličke Crkve nakon što ga je jedan drugi monsinjor tražio da spasi dotičnog Lea Hausa. Pristao je sakriti neke dokumente vezano za Hausa, te se planirao, u slučaju da ih nacisti zatraže na uvid, pozvati na povjerljivost između odvjetnika i klijenta. tako je postao agent u protunacističkoj tajnoj službi.

Okružio se mrežom agenata, odvjetnika, novinara, vojnika, bankara pa i samih SS-ovaca kako bi što efikasnije sakrivao tajne dokumente boraca protiv nacizma kojih je, nakon slučaja Lea Hausa, bilo napretek.

Uskoro je stvorio jake veze s kardinalom Eugenijem Pacellijem, čije su mu molitve pružale utjehu u najtežim trenucima. Pacelli je tih godina postao papa Pio XII.

Zajedno s odmetnutim njemačkim generalima Vatikan je planirao ‘maknuti’ Hitlera i njegovu vladu zamijeniti nekom vrstom federalnog modela upravljanja. Svi planovi su im, nažalost, bili previše nedorečeni te u tome nikada nisu uspjeli, ali su nastavili kontakte s pokretom otpora.