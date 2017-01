DONALD TRUMP ODRŽAO PRVU PRESSICU: ‘Bolesnici su složili sranje o hakiranju! Ako me Putin voli, to je prednost’

U 11 sati po njujorškom vremenu, odnosno u 17 sati po hrvatskom vremenu, počela je pressica Donalda Trumpa, prva službena otkako je izabran za predsjednika SAD i to svega devet dana prije predviđene inauguracije.

Tema kojima bi se danas trebao pozabaviti nije manjkalo – od imenovanja Jareda Kushnera, supruga svoje kćeri Ivanke na poziciju višeg savjetnika Bijele kuće, preko budućnosti američke imigracijske i zdravstvene politike pa sve do jučer objavljenih podataka o njegovom privatnom životu kojeg su navodno prikupile ruske obavještajne službe u svrhu budućih ucjena.

Informacije koje navodno kompromitiraju budućeg američkog predsjednika dominirale su dugo odgađanom konferencijom za medije.



18:16 – ‘Ne bi to trebao raditi. Neće to raditi. Rusija će imati veće poštovanje prema našoj zemlji kad ću je ja voditi nego kad su je drugi vodili’, rekao je Trump o Putinu na račun optužbi za hakiranje usmjerenih prema Rusiji.

18:14 – Budući da je po prvi put rekaao kako vjeruje da su Rusi iza hakrianja, novinare je zanimalo zašto je tjednima izbjegavao izvješća obavještajne zajednice koja su upravo to tvrdila. ‘Sramotno je da informacije dolaze iz obavještajne zajednice. Održavam puno sastanaka s njima i o njima se uvijek piše. Ne želim to’, rekao je Trump.

18:10 – Ponovno su se vratili na temu informacija koje su jučer iscurile putem Buzzfeeda. ‘To je nešto što bi nacistička Njemačka napravila, da su se objavile lažne informacije koje nisu smjele. Buzzfeed koji je to objavio je hrpa smeća i snosit će posljedice zbog toga kao i CNN koji je to napuhao’, rekao je Trump i rekao je kako je ‘CNN grozan. ‘Vi ste lažne vijesti’, rekao je i upustio se u prepirku s dopisnikom CNN-a iz Washingtona kojem nije dopustio da mu postavi pitanja nakon što je napao njegovu medijsku kuću.

18:04 – Pojavila se i nezaobilazna tema – zid na granici s Meksikom. ‘Zid – izgradit ćemo ga, mogao bih čekati godinu i pol koliko će trajati pregovori s Meksikom, ali ne želim čekati. Pence čeka odobrenja agencija i službi. Meksiko će nam nadoknaditi nekim putem novac za zid. Bilo plaćanjem bilo porezom – to će se dogoditi. Ne krivim ih što su iskorištavali SAD, da su bar naši političari bili tako pametni. Mi to nismo smjeli dozvoliti’, rekao je.

18:02 – ‘Tvrtke koje će htjeti preseliti tvornice izvan SAD-a, plaćat će mega poreze’, rekao je Trump.

17:59 – Na red je stiglo i pitanje koje zanima sve Amerikance – što je se dogoditi sa zdravstvom? ‘Bit ćete vrlo ponosni kad predstavimo plan za zdravstvo. Obamacare je totalna katastrofa. Taj program implodira. Povući ćemo ga i zamijeniti novim programom. Obamacare je bio problem za demokrate. Mi ćemo ga ukloniti i napraviti uslugu demokratima. Imat ćemo zdravstvo koje će biti jeftinije i bolje’, rekao je Trump.

17:55 – Trump je bio upitan i o brojnim kritikama o sukobu interesa i nekih njegovih ljudi. ‘Imamo jedan od najboljih kabineta ikada složen. Ljudi su sretni. Rex je fantastično vodio Exxon Mobile. Za njega kažu kako nema nikoga kao što je on. Ja to želim. Želim najbolje ljude u vladi. Naši trgovinskoi sporazumi su katastrofa, gubimo stotine milijardi dolara’, rekao je.

17:52 – Kako bi se spriječio utjecaj novca stranih vlada u njegovim tvrtkama ‘donirat će sav profit od stranih vlada njegovim hotelima u državnu blagajnu čime će profitirati svi Amerikanci’.

17:45 – Sheri Dillon rekla je kako će Trump podnijeti ostavku na sve pozicije u svom koncernu Trump Organization. Njegova kći Ivanka također neće više imati veze s očevom tvrtkom. Odgovorila je i onima koji smatraju da mora prodati cijelu tvrtku. ‘Ne može se od njega tražiti da uništi carstvo koje je stvorio’, rekla je i dodala kako to ne bi bilo ni moguće jer bi Trump imao pravo na određene tantijeme što bi ukazivalo na sukob interesa.

17:42 – Trumpova odvjetnica Sheri Dillon, stala je za govornicu kako bi objasnila planove za o Trumpovom poslovnom carstvu i otklonila sumnje o potencijalnom sukobu interesa. Upravljanje tvrtkom će, rekao je Trump, preuzeti njegovi sinovi Don i Eric. Odgovorio je i na pitanje o objavi svoje porezne kartice što je do sad kontinuirano izbjegavao. Karticu još neće objaviti, kaže, jer je još pod revizijom.

17:40 – Novinari su ga vrlo direktno pitali . je li moguće da Rusi imaju ikakve kompromitirajuće informacije o njemu. ‘Nemam ništa s Rusijom, nemam nikakve poslove u Rusiji, nema nikakve planirane poslove u Rusiji.

17:34 – A što misli Trump o tome kako će kompletna situacija utjecati na odnose s Putinom. ‘I Kremlj je rekao da se ništa nije dogodilo. Ja vjerujem da bi oni, da nešto imaju, vrlo rado to objavili’, rekao je Trump. ‘Ako Putin voli Donalda Trumpa, to je prednost’, dodao je. ‘Rusija nam može pomoći u borbi protiv ISIS-a, to je ključno jer je sadašnja administracija stvorila ISIS napustivši to područje u krivo vrijeme’, rekao je.

17:30 – Trump je očekivano bio upitan o sastancima sa šefovima obavještajnih službi. Kazao je kako su to tajni sastanci o kojima ne može govoriti i da sve informacije koje su objavljene su bile lažne te da su ih objavili ‘njihovi protivnici’. ‘Hakiranja je bilo puno, a demokrati su si sami krivio jer se nisu zaštitili kako su smo se mi zaštitili’, rekao je Trump i dodao kako se stvara tim koji će se brinuti o obrani od hakera.

Upitan je li dobio sažetak spornog izvještaja te misli li da je Vladimir Putin naredio hakiranje američkih izbora, Trump je rekao:

‘Sramota je da su informacije procurile. Sve su to laži, to se nije dogodilo. Objavili su to naši suparnici. To su bolesnici, oni su složili to sranje. To je potpuna sramota.

Mislim da su nas Rusi hakirali, ali hakirali su nas i drugi, druge zemlje. Imamo 22 milijuna imena, među njima je i Kina. Mnogi nas hakiranju. Okupili smo tim najvećih stručnjaka koji će sve to spriječiti i složiti obranu.’

17:28 – ‘Veselim se inauguraciji, bit će to divan dan’, rekao je Trump.

17:26 – Bit ću najveći tvorac poslova kojeg je Bog ikad stvorio’, rekao je Trump.

17:23 – Trump je najavio i neke velike vijesti u narednih nekoliko tjedana, prvenstveno na temu auto industrije, kao i farmaceutske industrije. Osvrnuo se i na pitanje nabave vojnih zrakoplova o kojima se mnogo pisalo posljednjih mjeseci te i dalje tvrdi kako se radi o prevelikom trošku.

17:20 – ‘Moram reći da želim zahvaliti medijima ovdje jer su zanemarili ono što je jučer pušteno u javnost, takve stvari nikada nisu trebali btii napisane i puštene, želim zahvaliti medijima, neki me nisu voljeli, ali nisu pustili lažne vijesti’, rekao je Trump po izlasku za govornicu.

17:15 – Budući tajnik Bijele kuće, Sean Spicer izašao je pred novinare prije samo Trumpa i Mike Pencea osvrnuo se na jučer objavljene podatke na Buzfeedu. ‘ Neviđeno je i neodgovorno da ljevičarski blog koji je otvoreno bio neprijateljski nastrojen prema gospodinu Trumpu tijekomkampanje objavljuje ovakve informacije’, rekao je Spice ponavljajući floskulu o političkom lovu na vještice.

Aktivnosti s prostitutkama

Mediji su u utorak navečer objavili tajno izvješće američkih obavještajnih agencija o ruskom utjecaju na američke predsjedničke izbore, a ono sadrži i kompromitirajuće podatke koje su o Trumpu prikupile ruske obavještajne službe.

Te informacije, koje nisu službeno potvrđene, uključuju eksplicitne detalje o Trumpovim aktivnostima s prostitutkama u jednom moskovskom hotelu koje je snimila ruska tajna služba kako bi ga u budućnosti mogla ucjenjivati, piše New York Times.

Trump je na svom Twitter profilu te tvrdnje odbacio kao “lažne vijesti” i “lov na vještice”, samo nekoliko sati prije svoje prve konferencije za medije otkad je 8. studenoga izabran za novog predsjednika Sjedinjenih Država.

Što s Obamacareom?

Ta je konferencija prvotno bila zakazana za 15. prosinca, ali je zatim i odgođena. Izabrani predsjednik Trump nije održao konferenciju za medije od srpnja već je s javnošću komunicirao putem Twittera.

Novinari će Trumpa vjerojatno ispitivati i o njegovim poslovima i sukobima interesa, kao i o njegovim planovima nakon što 20. siječnja stupi na dužnost.

Budući predsjednik najavio je da će poništiti reformu zdravstva koju je proveo njegov prethodnik Barack Obama, prozvanu Obamacare.

Sukob interesa?

Mnogo veću zabrinutost u svijetu bude njegove najave da će povući SAD iz Sporazuma o klimi, koji je ključan za borbu protiv globalnog zatopljenja.

Više od polovice Amerikanaca izrazilo je zabrinutost zbog toga što Trump nije transparentan u izražavanju svojih namjera, a 57 posto ispitanika strahuje zbog potencijalnih sukoba interesa u administraciji budućeg predsjednika, stoji u anketi koju je u utorak objavio Pew Research Center.

Trumpova konferencija poklapa se sa saslušanjem u parlamentu Rexa Tillersona, njegova kandidata za državnog tajnika, kao i ministrice prometa Elaine Chao.