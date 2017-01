UVJERLJIVI, MONSTRUOZNI, ZASTRAŠUJUĆI: 10 nacističkih propagandnih filmova koji će vas ostaviti u nevjerici

U nacističkoj Njemačkoj holivudski filmovi su bili zabranjeni, a snimljeno je više od 1.200 novih njemačkih filmova. Većina tih filmova je korištena kao sredstvo propagande. Mnogi od njih su toliko groteskni da ih je danas lako odbaciti kao propagandu, no nekoliko filmova je toliko dobro napravljeno da se još uvijek smatraju opasnima za javno prikazivanje.

Štoviše, čak i danas je 40 tih filmova zabranjeno za prikazivanje na televiziji ili objavljivanje na DVD-u od strane njemačke vlade. Ovo je 10 onih koji su u Trećem Reichu imali velik utjecaj na građane u promociji nacističkih ideja, u izboru Listversea.

10. Trijumf volje

Ovaj dokumentarni film prikazuje događanja i govore na nacističkom kongresu u Nürnbergu 1934. Kao i u svojoj knjizi Mein Kampf, Adolf Hitler je iskoristio ovaj film za javno širenje svojih ideja.



Film prikazuje mnoštvo veselih ljudi, parade, vatromete i brojne simbole snage i obilja. Tu su i poruke da će se posrnulo njemačko gospodarstvo oporaviti za Hitlerove vladavine. U svojim govorima Hitler obećaje da više neće biti klasnih podjela i da će svu poslušni i hrabri Nijemci biti zbrinuti. Rekao je da mogu stvoriti savršeno njemačko društvo samo ako su jedinstveni.

Dok mnogi ljudi ove snimke smatraju povijesnim činjenicama, znanstvenici tvrde da su mnoge scene izmišljene i režirane. Mnoge scene su sudionici uvježbavali i više puta snimali, pa događj nije zabilježen onako kako se uistinu zbio.

9. Jud Suss

Film se tek labavo temelji se na istinitoj priči iz 1700. godine, kad novi vojvoda Karl Alexander Württemberg imenuje židovskog bankara Josepha Oppenheimera svojim financijskim savjetnikom. Kad Oppenheimer podigne poreze za njemačke građane, obojica se obogate. Vojvoda nagrađuje Oppenheimera dopuštajući Židovima da se u velikom broju dosele u grad. Kad Oppenheimer razgovara s rabinom, njih dvojica u više navrata naglašavaju da pokušavaju preuzeti Njemačku u ime Izraela.

Oppenheimerovim žrtvama, tako, u filmu postaje i mladi bračni par. Muža su mučili, žena je silovana, a muž na kraju njezino mrtvo tijelo izvlači iz rijeke. Židovi su nakon toga prisiljeni napustiti grad, a Oppenheimer je pogubljen.

U stvarnosti, Joseph Oppenheimer je pogubljen jer je “zloupotrebljavao svoj položaj” i “davao loše savjete” – ono što bismo danas zvali prevarom i pronevjerom. Ovaj film je, međutim, pohlepnog pojedinca prikazao kao teroristu i silovatelja, koristeći ga kao simbol cijelog židovskiog naroda. Na kraju filma publici se upućuje zastrašujuće upozorenje: Ne vjerujte Židovima ili će se ovo dogoditi i u vašem gradu!

8. Ja optužujem

Film ‘Ich Klage An’ ili ‘Ja optužujem’ uspio je uvjeriti tisuće Nijemaca se složi s nacističkim programom T4, kojem je zadaća masovno pogubljenje ljudi s terminalnim bolestima i invaliditetom. Priča se vrti oko lijepe mlade žene udane za liječnika koji je konačno napredovao u karijeri. Ona je slatka, vesela i savršen je primjer njemačke domaćice.

Par zadesi tragedija kad njoj bude dijagnosticirana multipla skleroza. Nakon napada nepodnošljivih bolova ona moli muža da joj dâ smrtonosnu injekciju, kako bi joj okončao patnje i kako bi umrla prije nego što mu postane teret. On se složi s time da je ubije, a ostatak filma raspravlja se o tome treba li potpomognuto samoubojstvo biti legalizirano.

Nacisti su koristili ovu raspravu kako bi odvratili pozornost javnosti od činjenice da su ubijali ljude s mentalnim i fizičkim invaliditetom bez suglasnosti pacijenta. Nacisti nisu htjeli da javnost vjeruje kako se invaliditet može prevladati i da ljudi mogu živjeti sretan i sadržajan život unatoč njihovim nedostacima.

7. Povratak kući

Hitler je 1939. najavio invaziju na Poljsku kako bi spasio “zlostavljani njemački narod.” Ovaj film je nastao kako bi njemačkom narodu izmišljenom pričom opravdao njegove postupke. U filmu su njemački doseljenici u Poljskoj prikazani kao zlostavljana manjina.

Njihove domove i škole je preuzela poljska policija, oni su visoko oporezovani, odbija im se njega u bolnicama, a mnogi likovi su pretučeni i kamenovani do smrti. Kasnije su Nijemci strpani u kaveze i prisiljeni na život u nehumanim uvjetima. Zatvoreni Nijemci plaču i pjevaju te se žele vratiti u domovinu. Na kraju njemački vojnici napadnu Poljsku i spase zarobljenike kako bi se oni mogli vratiti kući.

Događaji u ovom filmu su potpuno izmišljeni, no predstavljeni su kao povijesne činjenice. ‘Povratak kući’ je još uvijek zabranjen na njemačkoj televiziji jer bi mladi ljudi gledajući film mogli razviti negativan stav prema poljskom narodu ili povjerovati u lažne tvrdnje da je invazija na Poljsku bila opravdana.

6. Hitlerjunge Quex

U ovom filmu slatkog dječaka po imenu Heini, zvanog Quex ili Quicksilver, zlostavlja njegov otac komunist i on se kod kuće bori za opstanak. Heini upoznaje mlade naciste svoje dobi. Oni su ljubazni prema njemu, pa on konačno osjeća da pripada nekoj vrsti obitelji.

Heini čuje da komunisti, prijatelji njegovih roditelja, planiraju dinamitom dići u zrak jednu nacističku zgradu i on se osjeti pozvanim raskrinkati ih i spasiti živote nacista. Potpuno slomljena izdajom svoga sina, Heinijeva majka čeka da on zaspi, pa ih oboje pokuša ubiti plinom. Iako je njegova majka umre, Heini preživi, ali samo da bi nešto kasnije bio na smrt izboden od komunističke rulje.

Njegovi prijatelji iz Hitlerjugenda stigli su prekasno da bi ga spasili, ali čuju njegove posljednje riječi – stihove nacističke pjesme. Poruka filma je da je nacizam novi poredak i odgovor na njemačke probleme s komunistima.

5. Velika ljubav

Snimljena 1942. godine, ‘Velika ljubav’ je priča o njemačkom poručniku Paulu, koji se zaljubljuje u poznatu pjevačicu Hannu. Kad se Paul mora vratiti na ratište, Hanna pjeva potresnu ljubavnu baladu ‘Ich Weiss es wird Einmal ein Wunder Geschehen’, pjesmu o rastanku od ljubavi svoga života. Ubrzo je to postala međunarodno poznata pjesma.

Iako se može činiti poput ljubavne priče, film ‘Velika ljubav’ se smatra nacističkom propagandom jer mu je cilj bio pokazati kakve žrtve njemačke žene moraju podnijeti za dobro Trećeg Reich. ‘Velika ljubav’ bila je film s najvećom zaradom u povijesti nacističke Njemačke. Na kraju je uklonjena s popisa zabranjenih filmova kao dio napora da se ti filmovi denacificiraju. Postao je dostupan za javno prikazivanje 1963. godine, nakon što su iz njega uklonjeni nacistički simboli.

4. Rothschildi

Ovaj film snimljen 1940. priča o tome kako je obitelj Rothschild stekla svoje bogatstvo u 1800-ima. Oni kradu novac i manipuliraju burzom kako bi ga dobili još više. U jednom trenutku u filmu jedan od Rothschilda kaže: “Mi možemo zaraditi mnogo novca, ali samo ako bude puno krvi”. Oni na kraju postaju milijunaši koristeći nesreću drugih.

Film se vrlo površno temelji na istinitoj priči, samo kako bi spomenutu obitelji prikazao u najnegativnijem mogućem svjetlu. Film završava tako Rothschildi šalju članove svoje obitelji u razne veće gradove Europe, koji se nakon toga prikazuju na karti kao Davidova zvijezda. Zajednički motiv svih antižidovskih nacističkih filmova bilo je širenje straha i teze da su Židovi koristili svoj financijski uspjeh kako bi osvojili cijelu Europu.

3. Ujak Krüger

Radnja filma odvija se u Južnoj Africi u Orange Free State gdje su živjeli Buri (ljudi njemačkog i nizozemskog porijekla). Engleska počinje rat s Burima. Dok su muškarci u ratu, njihove žene su zatočene u koncentracijskim logorima. Engleska također traži od afričkih domorodaca da se bore s njima protiv Bura. Kao što je prikazano u gornjem videoisječku, jedna Njemica pokuša govoriti, ali ju ubije engleski vojnik. Zatim vojnici ulaze među mnoštvo civila i nasumce pucaju u žene. Druga žena nosi dijete i padne, no njezinom djetetu nitko ne pomogne.

Iako je Engleska uistinu kolonizirala mnoge dijelove Afrike i uzimala robova, ovaj film britansku okrutnost i bezobzirne taktike osvajanje vlasti podiže na potpuno novu razinu. Događaji u filmu su izmišljeni, ali se prikazuje kao povijesne činjenice. Film je prikazan njemačkoj javnosti da ju pripremi za nadolazeći rat s Engleskom. To je bio prvi nacistički propagandni film koji je dobio nagradu ‘Film of the Nation’.

2. Vječni Židov

Ovaj film je jedan od najizravnijih, prenaglašeno antisemitskih dokumentaraca ikad napravljenih. Čak je i Joseph Goebbels, nacistički ministar propagande, za originalnu verziju filma rekao da je “previše agresivna” i znao je da publika neće vjerovati u sve prikazane negativne stvari o Židovima.

U ovom su dokumentarnom filmu Židovi uspoređeni s najezdom štakora koji će preuzeti gradove ako ih se u tome ne spriječi. Oni su opisani kao “demon korupcije čovječanstva”. Kadrovi su snimljeni u poljskom getu, gdje su Židovi bili prisiljeni živjeti u nehigijenskim uvjetima, no u filmu se ipak tvrdi da su Židovi gomilali novac i živjeli tako po vlastitom izboru.

Cilj filma je da se židovski narod prikaže kao prljav, neciviliziran, lijen, nepouzdan i pohlepan, kao i da planira preuzeti svijet. Iako mnogi nacistički propagandni filmovi nemaju engleske titlove, ovaj je čak sinkroniziran na engleski.

1. Stukas

Glavni lik filma je traumatizirani vojnik – danas bismo rekli da pati od PTSP-a. On se s ratišta vraća u Njemačku, gleda operu i prevladava svoje probleme zahvaljujući osjećaju duboke ljubavi prema svojoj zemlji. Na kraju filma vojnik se zapravo smije tome koliko mu je “zabavno” bilo bombardirati neprijatelja i čini se da bi bio sretan kada bi se vratio na ratište. U završnoj sceni njemački piloti polijeću bombardiratu Englesku i svi zajedno pjevaju.

Svrha ovog filma je bila uvjeriti javnost da osjećaji pojedinca nisu toliko važni kao nacija i žrtvovanje za nacističku stranku. Javnost se potiče da slijepo sluša zapovijedi do te mjere da ju se uvjeri kako na neki način uživa u onome što radi.