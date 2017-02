UPOZORENJE STRUČNJAKA NA NEGATIVNE POSLJEDICE BREXITA: ‘Izlazak Britanije iz Unije imat će veliku cijenu’

Nakon trodnevne rasprave i 140 stranica predloženih amandmana, 650 zastupnika je odobrilo zakon o Brexitu u prvom čitanju, s 494 glasa za i 122 protiv. Time je premijerka Theresa May dobila zeleno svjetlo donjeg doma parlamenta da idućeg mjeseca pokrene proces razdruživanja, sedam mjeseci nakon britanskog referenduma.

Do konačnog prihvaćanja zakonskog teksta proći će još nekoliko tjedana, ali je May rekla da će 31. ožujka aktivirati članak 50 Lisabonskog ugovora, prvu etapu dvogodišnjeg pregovaranja o izlasku iz Unije, piše The Independent.

Aktivacija članka 50. već u ožujku

Ova velika pobjeda priče o Brexitu mogla bi članak 50., odnosno početak dvogodišnjih pregovora za istupanje Velike Britanije iz Europske unije pokrenuti već na početku ožujka.

Zastupnici britanskog parlamenta odbacili su devet amandmana među kojima i onaj koji se odnosi na osiguravanje zaštite i prava građanima Europske unije.



Pročišćeni zakon, nakon što ga je prihvatio donji dom odlazi na očitovanje u Dom lordova nakon čega se vraća na potvrdu Donjem domu.

Zagovornici pro-europske politike nakon izglasavanja zakona glasno su zapjevali ‘Odu radosti’, himnu Europske unije nakon čega ih je predsjedavajući opomenuo i kazao im kako ima u parlamentu i drugih, koji bi mogli još glasnije pjevati svoje pjesme.

KRENUO BREXIT: Britanski parlament ovlastio Theresu May da počne s procedurom

Obećanje premijerke

Kako bi izbjegla bilo kakvu pobunu u vladajućoj konzervativnoj većini, premijerka je obećala da će parlament glasati o uvjetima Brexita prije završetka pregovora Londona i Bruxellesa. Ali ako zastupnici odbace dogovor, Britanija neće ponovno pregovarati s Europskom unijom, odlučno je zaprijetila premijerka.

U međuvremenu je škotski parlament u utorak velikom većinom glasova odbacio plan britanske vlade koji ovlašćuje premijerku Theresu May da počne proces izlaska iz EU-a, što je ipak samo simboličan i neobvezujući čin. Na to im je May odgovorila kako se ne trebaju nadati da će nezavisna Škotska biti dijelom Europske unije.

Upozorenja stručnjaka

Velika Britanija na korak je do izlaska iz Europske unije zbog čega su proteklih nekoliko mjeseci brojni ekonomski analitičari i stručnjaci izdali nekoliko analiza o tome što će se dogoditi po izlasku iz Unije. Stručnjaci upozoravaju kako bi izlazak Velike Britanije iz Europske unije mogao prouzročiti gubitne na području izvoza i do 9,5 posto.

Izračuni koji koriste modele koji uključuju mjere produktivnost pokazuju negativan utjecaj na bruto domaći proizvod po glavi stanovnika gotovo četiri puta veći od prethodnih procjena, napomenuo je Ivan Van Reenen, profesor primijenjene ekonomije na MIT Sloan School of Management, koji je podržao kampanju za ostanak Velike Britanije u EU.

Pad BDP-a predviđen je zbog povećanih troškova poslovanja sa zemljama koje se nalaze u Europskoj uniji, a koje čine više od polovice subjekata s kojima posluje Velika Britanija. Smanjeni izvoz, napominje profesor Van Reenen, utjecat će na proizvodnju što će se potom odraziti na manju potrebu za radnom snagom, te na koncu i manjim plaćama za one koji će ostati zaposleni.

‘Troškovi poslovanja bit će znatno veći od iznosa koji se trenutno šalju u Europu’, rekao je Van Reenen u intervjuu za Bloomberg.

Gospodarstvo Velike Britanije dosad je pokazalo neočekivanu elastičnost nakon povijesnog glasanja o izlasku iz trgovinskog bloka. Gospodarstvo, četvrti kvartal zaredom , bilježi neočekivani porast. U svakom slučaju, teško je predvidjeti što će se događati kada Velika Britanija izađe iz Europske unije, a sve ovisi o dogovoru kojeg će postići s briselskom administracijom.