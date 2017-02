UPLAŠENI ZNANSTVENICI UPOZORAVAJU: ‘SAD će pod Donaldom Trumpom postati kao Sovjetski Savez ili Sjeverna Koreja’

Kada dužnosnici bez srama govore o ‘alternativnim činjenicama’, imamo velik problem, kažu znanstvenici koji ističu kako SAD postaje totalitarno društvo nalik Sovjetskom Savezu ili Sjevernoj Koreji.

Znanstvenici se boje da bi SAD pod Donaldom Trumpom mogle postati nalik Sovjetskom Savezu, u kojem je vladajuća ideologija bila toliko sveobuhvatna i utjecajna da znanost nije mogla proturječiti niti s najčvršćim dokazima.

Na godišnjem sastanku Američkog saveza za unaprjeđenje znanosti, i predsjednica udruge dr. sci. Barbara Schaal i voditelj dr.sci. Rush Holt istaknuli kako je Trumpovo korištenje fraze “alternativne činjenice” prilično zastrašujuće.



Dr. sci. Schaal kritizirala je i zabranu ulaska imigrantima iz većinski muslimanskih zemalja koja će “štetiti vitalnoj komunikaciji znanstvenika” kao i odabir suradnika jer je na ključna mjesta imenovao niz ljudi koji negiraju znanost. Kaže kako bi ljudi trebali prosvjedovati protiv Trumpa koji globalno zatopljenje naziva prevarom ako dodatno sreže financiranje znanstvenih projekata, no upozorava kako bi bila velika pogreška ako se znanstvenici previše politički angažiraju – to bi dalo povod vlastima da potpuno potisne i uguši znanost.

Kako biljke rastu određuje politika, a ne dokazi

No znanost i znanstvenike u SAD-u vreba još veća opasnost. U totalitarnim režimima poput bivšeg Sovjetskog Saveza ili Sjeverne Koreje znanstvenici se ne smiju protiviti službenoj ideologiji. Dr. sci Holt kaže kako se plaši da i SAD idu u tom pravcu.

“Kada dužnosnici bez srama i rezerve koriste frazu “alternativne činjenice” znate da imate problem” obrazlaže te nastavlja:

“Čuo sam znanstvenike kako razgovaraju da moraju obraniti uvjete u kojima znanost može napredovati i spomenuli su primjer sovjetske agronomije – kada su iz političkih razloga znanstvenici dobivali podatke i morali su vjerovati u stvari koje jednostavno nisu točne”

“Vidio sam to i u Burmi; gdje su želje oko toga kako bi biljke trebale ili toga kako bi gnojiva trebala djelovati mijenjale rezultate istraživanja”, kaže Holt i dodaje kako su se do sada znanstvenici najviše žalili na nedostatak financiranja, no otkako je na vlasti Trump na vidjelo je izašao velik problem koji se godinama kuhao.

“Ideologija i ideloške postavke izgurale su znanstvene dokaze i u javnosti, i u privatnim raspravama i u procesu odlučivanja” pojašnjava. Ukratko, ako dovoljno ljudi da je crno bijelo, više nije važno što znanost kaže o tome.

“To je došlo do te razine da su ljudi istinski zabrinuti; pitaju se što to znači za znanost i pitaju se koliko znanost uopće može doprinjeti čovječanstvu” strahuje dr. Holt.

Dr. sci Shaal osvrnula se na zabranu ulaska građanima iz većinski muslimanskih zemalja.

“Kako bi znanost napredovala, moramo imati neprekidnu komunikaciju preko granice. SAD imaju divnu privilegiju da kod nas rade mnogi, mnogi strani znanstvenici, a sve što bi ograničilo izmjenu ideja razlog je za zabrinutost” ističe dr. sci. Shaal. Osobito ju brine što Trumpova administracija pokušava sve kako bi nekim znanstvenicima zabranila objavljivanje, uključujući onima u Agenciji za zaštitu okoliša. Ipak, to nije najjezivije, smatra.

“To što uopće može biti govora o alternativnim činjenicama je alarmantna. Odluke moramo temeljiti na činjenicama.