PREMINUO ŠEMSO ŠILJAK: Najpoznatiji bjegunac i posljednji osuđenik na smrt u Jugoslaviji umro na slobodi

U četvrtak, 2. ožujka u kolektivnom centru Balkan u Goraždu, gdje je živio, u 89. godini preminuo je Šemso Šiljak, posljednji osuđenik na smrt u bivšoj Jugoslaviji.

Šemso Šiljak osuđen je na smrt zbog dvostrukog ubojstva braće Pleh iz Goražda ’70-ih godina prošlog stoljeća, jedan od braće Pleh bio je porezni inspektor koji je otkrio njegovu utaju poreza u kafiću u mjestu Mravinjac kraj Goražda u istočnoj Bosni, javlja Klix.ba.

Tri godine proveo je bježeći od policije i skrivajući se u obližnjim šumama i pećinama. O njegovom vještom skrivanju koje je trajalo tri godine, tri mjeseca i 27 dana su kružile razne priče i legende.

Skrivao se tri godine

Stariji Goraždani pričaju kako zločin koji je Šemso počinio nije bio slučajan i da je bio dobro isplaniran. Navodno su ga prije ubojstva viđali kako s torbama odlazi u šumu gdje je najvjerojatnije unaprijed planirao skrivanje ili napravio neko sklonište.



Nakon uhićenja izvršenje kazne čekao je dvije godine u zatvorskoj ćeliji. Izbjegao je streljanje jer se žalio na presudu, što je rezultiralo ukidanjem kažnjavanja smrću pa mu je kazna preinačena na 20 godina zatvora.

U zatvoru u Zenici je dočekao i početak rata u BIH, a kasnije je i pomilovan kao zatvorenik stariji od 60 godina.

Intervju

Šiljak je dao intervju za 24sata u kolovozu 2016. godine. No, o skrivanju, ubojstvu i ostalom nije htio reći ni riječi. Kazao je da je dvije godine čekao na izvršenje smrtne kazne.

‘Osudili su me na smrt, kako je rekao predsjednik sudskog vijeća, u ime naroda. Dvije godine, dva mjeseca i četiri dana bio sam u ćeliji smrtnoj u Centralnom zatvoru u Sarajevu. Tamo sam završio u ožujku 1979. godine. Na sredini ćelije bila je rešetka, stražar je stajao s jedne strane, a ja s druge. On je bio tu da se ja ne ubijem. Nismo smjeli razgovarati. On sjedi, čita novine, radi nešto, a ja isto sjedim i čekam’, kazao je Šemso u intervjuu za 24 sata.

Žalio se na odluku suda

‘Poslije smrtne ćelije bilo je ili metak u čelo ili će me pustiti. Ali, eto, blagodati 1980. godine, umro je Tito… Nakon njegove smrti došao je načelnik, pozvao me je da siđem i rekao: “Oslobodili su te smrtne kazne, odslužit ćeš 20 godina”’, ispričao je Šemso.

Nakon više od dvije godine čekanja da dobije metak u čelo saznao je da kazna neće biti izvršena, ali da ga čeka 20 godina teške robije u zatvoru Zenica. Predsjedništvo Jugoslavije smanjilo mu je kaznu za pet godina, a kad je došla nova vlast, Alija Izetbegović pomilovao je sve koji su u zatvoru navršili 60 godina.

O svemu što je proživio, Šemso nikad nikome nije pričao, i sve što se zna o njegovim hajdučkim danima bazirano je na nagađanjima. Navodno je imao brojne pomagače tijekom skrivanja, a pisalo se i da se prerušavao i dolazio u Goražde, ali pravu istinu Šemso nikad nikome nije otkrio.

Posljednja smrtna kazna

Posljednja smrtna kazna u bivšoj Jugoslaviji izvršena je na Dušanu Kosiću na području Karlovca u veljači 1987. godine. Kosić je bio osuđen zbog ubojstva četvero ljudi, vozača kamiona Čedomira Matijevića, njegove supruge i njegove dvije malene kćeri. Njihova trupla policija je pronašla u njihovu domu na periferiji Karlovca u ožujku 1983. godine.