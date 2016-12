UMRO GEORGE MICHAEL! Legendarni pjevač napustio svijet u 53. godini života

Pjevač George Michael preminuo je u 53. godini života, objavio je BBC.

Lokalna policija iz Thames Valley-a objavila je kako je ekipa Hitne pomoći pozvana na imanje u Oxfordshireu u 13,42 sati, a prema za sada dostupnim informacijama nema sumnje da bi pjevačeva smrt bila nasilna.

Službena izjava

U službenoj izjavi Michaelovog izdavača što ju je objavio BBC stoji: “S velikom tugom možemo potvrditi da je naš dragi sin, brat i prijatelj George preminuo u svom domu tijekom Božića. Obitelj traži da se poštuje njihova privatnost u ovom teškom trenutku. Za sada nećemo davati dodatne izjave”.

Karijera George Michaela

George Michael rođen je kao Georgios Kyriacos Panayiotou, 25. lipnja 1963., a slavu je stekao tijekom 1980-ih kao član dua Wham! što ga je osnovao s prijateljem iz školskih dana Andrewom Ridgeleyjem.



Njegov prvi solo singl, ‘Careless Whisper’ objavljen je u vrijeme dok je još bio član Wham!-a i prodan je u šest milijuna primjeraka.

Kao solo umjetnik prodao je više od sto milijuna albuma širom svijeta do 2010. godine.

Najizvođeniji na britanskom radiju 20 godina

Njegov prvi solo album, ‘Faith’ ostvario je prodaju od 20 milijuna primjeraka, a Radio Academy proglasila je Michaela za najčešće puštanog autora na britanskom radiju između 1984. i 2004.

Godine 2005. objavljen je dokumentarni film ‘A Different Story’ o njegovom privatnom životu i karijeri. Godinu dana kasnije George Michael najavio je svoju prvu turneju u 15 godina. Turneja ’25 Live’ trajala je pune tri godine.

Zdravstveni problemi

Prema dostupnim podacima Michael je početkom ovog mjeseca s Naugty Boyem počeo rad na novom albumu, dok je u studenom kraju priveo rad na dokumentarcu “Freedom”. Poznato je da je tijekom 2011. godine odgodio dio koncerata nakon što je završio u bolnici s upalom pluća.

Liječio se u Beču, da bi nakon povratka u London izjavio kako je bio na rubu smrti. Liječnici su obavili kompliciran zahvat na bi li mu omogućili da slobodno diše nakon što je neko vrijeme u bolnici bio bez svijesti.

Daily Mail podsjeća da se Michael borio s ovisnošću o alkoholu i drogi, no što je bio uzrok njegove smrti za sada nije službeno potvrđeno.

Kandidat za Kuću slavnih

U listopadu ove godine objavljeno je da se George Michael nalazi na lisri kandidata koji bi u 2017. godini trebali ući u Kuću slavnih autora glazbe.

Ova nominacija, kako stoji na službenoj web stranici preminulog pjevača, bila je potvrda priznanja njegovog rada i doprinosa među autorima glazbe i stihova širom svijeta.

George Michael bio je nominiran i kao izvođač i kao autor glazbe za svoje brojne hitove koji su se dugo zadržavali na vrhovima top lista. Međut njima su ‘Careless Whisper’, ‘Father Figure’ i ‘Wake Me Up Before you Go-Go’.

Glasovanje za izbor onih koji će ući u Kuću slavnih glazbenika očekuje se u lipnju iduće godine, a glasovati se moglo do 16. prosinca.

Otvoreno govorio o svom homoseksualizmu

Početkom 2005. godine na filmskom festivalu u Berlinu predstavio je autobiografski dokumentarni film “A Different Story” u kojem potpuno iskreno govori o svom homoseksualizmu.

Nakon projekcije novinarima je rekao da “pop glazba više ne postoji, postoji nešto što se zove pop-rock, a ja se ne želim natjecati ni s Robbijem Williamsom ni s Rachel Stevens, a kamoli s pjevačima s Pop Idola. Moja karijera kreće u drugom smjeru, a ja u ovom trenutku ne znam u kojem. Možda ću pisati pjesme za druge izvođače”, izjavio je tada 41-godišnji Michael, što je odmah izazvalo pravu lavinu novinskih napisa diljem svijeta o tome kako George Michael napušta glazbu, dok su oni manje gladni senzacionalizma točnije pisali da je rekao “Pop glazba je mrtva”.