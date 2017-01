UMRLA GOEBBELSOVA TAJNICA: Nedavno je otkrila kakav je on bio te smatra li i sebe krivom za holokaust

Bivša tajnica šefa propagande nacističke Njemačke, Brunhilde Pomsel, umrla je u dobi od 106 godina. Ona je u vrijeme holokausta radila kao tajnica Josepha Goebbelsa, jednog od najgorih ratnih zločinaca 20. stoljeća, piše BBC.

Bila je jedan od posljednjih živućih članova nacističke hijerarhije, a o svojem je iskustvu progovorila tek u poznim godinama.

U dokumentarcu koji izašao prošle godine tvrdila je kako nije znala ništa o ubojstvu šest milijuna Židova tijekom holokausta. Nije osjećala nikakvu krivnju. Govorila je da je po tome kriva ‘cijela njemačka populacija’.

Iako je tvrdila kako je uvijek bila apolitična, Pomels se u nacističku stranku učlanila 1933., kako bi radila na njemačkom nacionalnom radiju.



Njezine vještine tipkanja ipak su je dovele do uloge Goebbelsove tajnice 1942., tijekom rata, kada je on bio takozvani ‘ministar javnog prosvijetljenja i propagande’, piše BBC.

Bahati šef propagande

Goebbelsa je opisala kao pomalo niskog, ali zgodnog muškarca koji je uvijek bio dotjeran. Također je kazala kako je bio arogantan.

Brunhilde je često ponavljala kako je ona bila tek tajnica te je malo znala o brutalnim akcijama nacista tijekom holokausta.

‘Ljudi koji danas govore kako bi učinili više za te sirote Židove… Stvarno vjerujem da to iskreno misle… No, ni oni to ne bi učinili’, rekla je u intervjuu za dokumentarac ‘A German Life’.

Sebe ne smatra nimalo krivom.

‘Kriva je bila cijela njemačka populacija’

‘Nikada se nisam smatrala krivom. Osim ako treba kriviti cijelu njemačku populaciju za to što je vladi dopustila da preuzme takvu kontrolu. Za to smo svi krivi, pa tako i ja’, rekla je Pomsel.

Njezina prijateljica, Židovka Eva Lowenthal, nestala je u studenome 1943. godine. Šezdeset godina kasnije, Pomsel je otkrila kako je Lowenthal umrla u koncentracijskom logoru u Auschwitzu.

Pomsel su zarobile sovjetske trupe na kraju Drugog svjetskog rata. Sljedećih pet godina provela je u pritvorima, nakon čega se ponovno priključila njemačkom medijskom programu, gdje je radila sljedećih 20 godina.

Brunhilde Pomsel nije govorila o svojim iskustvima u godinama holokausta, prvi put progovorila je 2011. tijekom intervjua za novine, dok je detalje otkrila tek u nedavno snimljenom dokumentarcu. Pomsel je umrla u Münchenu tek nekoliko tjedana nakon 106. rođendana.