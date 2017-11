UKRAJINSKI ŠPIJUNI OBJAVILI IMENA SRPSKIH PLAĆENIKA U PUTINOVOJ VOJSCI: ‘Protiv Ukrajine ratuje velik broj Srba’

Ukrajinska sigurnosna služba objavila je prve podatke o Srbima u Vagneru, ruskoj plaćeničkoj vojsci koja ratuje u Donbasu, doznaje Blic iz ukrajinske ambasade u Srbiji.

Zasad su objavljene informacije o šestorici Srba, a navodno je to tek početak.

‘Važno je da je ta informacija bila službeno poslana srpskom tužiteljstvu i ranije. Imate zakone protiv svakakvih plaćenika u svakoj zemlji, ali dosad nijedan nije osuđen. Dakle, ovo objavljivanje je naša reakcija na potpuno odsutstvo bilo kakve reakcije Vlade Srbije’, rekao je ukrajinski ambasador Oleksandr Aleksandrovič, prenosi Blic.

Radi se o pojedincima: A.M. (25), rodom iz Valjeva, D.M. (49) iz Šapca, D.L. (38) iz Tuzle (BiH), Z.P. (26) iz Valjeva, N.S. (44) iz Doboja (BiH) i D.S. (37) iz Banovića (BiH). Objavljene su njihovi identiteti, datumi i mjesta rođenja, brojevi putovnica te necenzurirane fotografije.



Oleksandr Aleksandrovič, ukrajinski ambasador u Srbiji, reka oje da u Donbasu ratuje oko 300 Srba.

‘Ukrajinci vam nikad ništa loše nisu učinili’

‘Meni je kao ambasadoru žao da tako velik broj Srba ratuje protiv Ukrajinaca koji vama nikad ništa loše nisu učinili. Ipak ne vjerujem da čak i ovaj broj predstavlja čitav srpski narod’, rekao je ambasador.

Šef SBU-a Vasilij Hritsak rekao je kako je služba svjesna velikog broja stranih plaćenika umiješanih u ratne zločine koje provodi ‘Vagner’. Na stranici SBU-a objavljeni su potpuni podaci o plaćenicima pa se služba nada da će objavljene slike i informacije pomoći da plaćenici budu privedeni.

Radomir Počuča koji je ranije kao novinar i voditelj TV Pinka učestvovao je u sukobima u Ukrajini kao borac na proruskoj strani, a mediji su pisali kako je po završetku borbi boravio u Moskvi.

On se s tužiteljstvo nagodio da prizna krivnju zbog sudjelovanja u sukobu u Ukrajini te je za to priznanje dobio kaznu od godinu i pol dana zatvora, odnosno na četiri godine uvjetno.

Aleksandrovič se nada dodatnom impulsu iz SAD-a.

‘Mi se u Ukrajini nadamo da će Amerika dati dodatni impuls, uz ove pregovore Surkova i Volekra, za rješavanje problema. To je samo još jedan način da riješimo problem. Hoće li oni odmah i direktno donijeti neke rezultate, to ne znamo. Dobili smo zaključke sastanaka, nisam čuo ništa novo, ali to ne znači da ne postoji. Postoji optimizam, ali vidjet ćemo. Ne mogu otkrivati detalje’, rekla je ukrajinski ambasador te naglasio kako se pozicija Amerikanaca potpuno poklapa s ukrajinskim stavovima, piše Blic.