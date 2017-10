UHVAĆEN NAJLUĐI ODVJETNIK IKAD: ‘Lažirao dokaze, podmetao ljudima drogu, a najviše je volio gledati ženu s drugim muškarcima’

Nakon tri godine, odvjetnička komora je konačno izbacila odvjetnika koji je najpoznatiji po prevarama, podmetanju droge, lažiranju dokaza i ženi koja ga vara. No to nije najluđi dio priče…

Bez mogućnosti žalbe, odvjetnička komora Kalifornije konačno je ukinula licencu 43-godišnjem Kentu Wycliffu Easteru. Trebalo im je tri godine, obzirom na to da je još u rujnu 2014. osuđen za podmetanje narkotika u auto mami čije dijete ide u istu školu kao i njihov sin. A sve zbog (pogrešno shvaćene) uvrede.

Kobni neporazum…

Početkom 2010. njegova tadašnja supruga Jill Easter (također odvjetnica) išla je pokupiti šestogodišnjeg sina iz škole. Kelli Peters, majka koja je volontirala u školi stajala je s djecom ispred, čekajući da ih roditelji pokupe, no među njima nije bilo Jillinog sina. Kada je Jill pitala Peters gdje je, odgovorila je da je “malo spor”, misleći pritom na spremanje. No Jill je mislila da joj je Kelli rekla kako je njen sin glup i od onda je krenula s brutalnom osvetom.

Maltretirali ju godinu dana





Prvo su tražili da ju se “otpusti”, a kada to nije uspjela (obzirom na to da je Peters volontirala) počela drugim roditeljima blatiti Peters. Potom je odvjetnički par Easter pokušao i tužiti Peters, no sud je glatko odbacio slučaj.

Na koncu, u veljači 2011. stavili su joj marihuanu i tablete u auto. Potom je Kent, glumeći Indijca, nazvao policiju u prijavio da je vidio “ženu koja sumanuto vozila školskim parkiralištem i nešto stavljala iza sjedala”. Policija je reagirala i u auto našla 17 grama marihuane, keramičku lulu i vrećice s tabletama koje se izdaju na recept.

‘Ne znam otkud droga’

Naravno, kad im je Peters rekla da nema pojma otkud to nisu joj baš povjerovali, ali nakon dulje rasprave policajac ju je konačno pitao postoji li netko tko joj želi zlo. Odmah se sjetila bračnog para odvjetnika koji ju proganja već godinu dana. Prateći pozive, policija je brzo pronašla da su Easteri zvali policiju, kao i da je jedan od njihovih mobitela bio u blizini auta. Osim toga na vrećicama droge i tableta nije bilo otisaka ni DNK optužene majke.

‘Časni sude, ševila se s vatrogascem…’

Easterovi su uhićeni. Jill se nagodila i dobila je 120 dana zatvora i društveno koristan rad, no Kent nije odustajao. Na prvom suđenju porota je bila neodlučna. Tijekom drugog, Kent se branio time da ga je surupuga naočigled varala s mjesnim vatrogascem te da je pristao na njen plan osvete samo kako bi ju vratio. Osuđen je na šest mjeseci zatvora, no prije nego što je pušten, odslužio je samo 76 dana ( i tri mjeseca uvjetno).

Petersonova ih je tužila zbog duševnih boli i u toj tužbi je Kent, koji je do tada cijelo vrijeme tvrdio da je nedužan, priznao da je nazvao policiju. Sud joj je dodijelio 5,7 miljuna odštete (koje će naplatiti od Easterovih). Jill (koja se u međuvremenu razvela od od Kenta i promijenila ime u Ava Everheart)

Tri godine nakon toga, odvjetnička komora konačno je ukinula Kentu licencu za zastupanje na sudu, prenosi OC Weekly.