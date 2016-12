UHIĆENA POTPREDSJEDNICA PARLAMENTA FBIH: Prodala tuđi stan te zadržala oko 20 tisuća eura

Potpredsjednica Zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Vesna Švancer uhićena je u petak u Zenici gdje i živi jer se nije pojavila pred sudom u postupku koji se protiv nje vodi po optužnici za prijevaru, potvrdio je lokalnim medijima u BiH njezin odvjetnik Vlado Adamović.

Vesna Švancer (45) je privedena po nalogu Općinskog suda u Zenici koji je protiv nje pokrenuo postupak jer je na prijevaru prodala stan u vlasništvu druge osobe pri čemu je stekla protupravnu dobit nešto manju od 20 tisuća eura.

Nije se pojavila na ročištu

Njen odvjetnik je ustvrdio kako se ona na sudskom ročištu nije pojavila iz opravdanih razloga odnosno kako je to opravdala medicinskom dokumentacjom no sud to nije uvažio.

Švancer je među zastupnike u parlamentu Federacije BiH dospjela kao kandidatkinja stranke Savez za bolju budućnost (SBB) na čijem je čelu Fahrudin Radončić.



On je također suočen s optužnicom i trenutačno mu se pred Sudom BiH sudi za ometanje pravosuđa i trgovinu utjecajem.