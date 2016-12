UHIĆEN U KARLOVCU PO TJERALICI INTERPOLA: Bivši bosanski ministar pristao na izručenje po pojednostavljenom postupku

Bivši ministar unutarnjih poslova BiH, Alija Delimustafić, koji je u srijedu uhićen u Karlovcu po Interpolovoj tjeralici, pristao je na izručenje po pojednostavljenom postupku, potvrdila je glasnogovornica Županijskog suda u Karlovcu Jasna Radman.

Delimustafićev odvjetnik Albin Hotić rekao je u izjavi za medije da je njegov branjenik pred sucem istrage iznio svoju obranu te da pristaje na izručenje po pojednostavljenom postupku iz razloga što ni ne osjeća da je bio u bijegu, budući da u Sarajevu, nakon puštanja iz pritvora, nije dobio mjere ograničenog kretanja te je smatrao da može boraviti u Hrvatskoj.

No, potom je, kako je dalje rekao Hotić, devetnaestog ovog mjeseca sud izdao nalog za ponovno pritvaranje za koje je Delimustafić navodno saznao tek jučer i odmah krenuo za Sarajevo, no u Karlovcu, na putu do Zagreba, policija ga je uhitila po međunarodnoj tjeralici koju je raspisao riječki PNUSKOK.





Zadovoljni hrvatskim pravosuđem

Hotić kaže da su on i njegov branjenik zadovoljni kako hrvatsko pravosuđe postupa prema njemu te da je Delimustafić iznio svoju obranu u kojoj niječe kaznena dijela koja mu se stavljaju na teret u BiH. Hotić je rekao da se Delimustafić ne osjeća krivim ni po jednoj točki optužbe.

Sudac istrage Ivan Perković odredio je pritvor tijekom postupka izručenja te je zatražio da se pribavi određena dokumentacija nadležnih tijela Bosne i Hercegovine radi utvrđivanja postoje li pretpostavke za izručenje. Delimustafića, koji je početkom rata u BiH obnašao funkciju ministra unutarnjih poslova Republike BiH, tijela BiH progone zbog navodnih kaznenih djela organiziranog kriminala, a u vezi sa zloupotrebom položaja, pranja novca i prevare.