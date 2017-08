UGLEDNI BRITANSKI LIST SE OSRAMOTIO: Greškom objavili vijest o smrti britanskog princa pa se kasnije ispričavali

Britanski dnevni list The Daily Telegraph objavio je danas nedovršeni članak u kojem izvještavaju o smrti princa Filipa, vojvode od Edinburgha, britanskog princa i supruga kraljice Elizabete II. Lažnu vijest ubrzo su uklonili sa svojih stranica, a njihov glasnogovornik se ispričao.

The Daily Telegraph je članak naslovio: “HOLD HOLD HOLD Prince Philip, Duke of Edinburgh, dies ages XX”, a u njemu navode detalje sprovoda, kao i detalje zdravlja i života preminulog princa, javlja The Guardian.

U članku je pisalo i to da je: “Vojvoda od Edinburgha, najdugovječniji supružnik monarha u britanskoj povijesti, preminuo u dobi od XX.” Naime, iksevi jasno pokazuju kako se radilo o greškom objavljenom članku koji je bio pripremljen unaprijed. Da je događaj kojim slučajem bio istinit, umjesto njih stajale bi godine princa Filipa.



Glasnogovornik novina ispričao se kraljevskoj obitelji te rekao da će “istražiti” kako se uopće mogla dogoditi takva greška.

No, ovo nije prvi put da su britanski mediji “pokopali” supruga kraljice. U svibnju je tako tabloid Sun objavio da je princ preminuo u 95. godini.

Vijest o lažnoj smrti princa Filipa stigla je nakon što je 96-godišnji suprug kraljice Elizabete II. najavio povlačenje iz javnog života. Upravo danas će biti održano posljednje njegovo javno pojavljivanje u ulozi princa, a dosad ih je “odradio” preko 22.000.

