UGLEDNI BRITANSKI INSTITUT UPOZORAVA VLADU U LONDONU: ‘Novi korejski rat je itekako moguć, počnite se pripremati za sukob’

Što bi se dogodilo s najvećom europskom silom kad bi došlo do rata između njihovog saveznika i Sjeverne Koreje?

Novi korejski rat je itekako moguć, dijelom i zbog toga što je su potezi Donalda Trumpa toliko nesigurni i impulzivni. Tako glasi upozorenje jednog od vodećih think tankova izdano britanskoj vladi. Državnim službama je savjetovano da započnu s pripremama za mogući rat između Sjeverne Koreje i SAD-a.

Tenzije između te dvije zemlje rapidno rastu posljednjih mjeseci, a kao blizak saveznik SAD-a, Ujedinjeno Kraljevstvo bi moglo poslati pomoć u slučaju sukoba na poluotoku gdje se već sada nalazi oko 35.000 američkih trupa.

Think tank Royal United Services Institute, smatra kako, s obzirom na to da je velik broj iskusnih javnih i državnih dužnosnika dobio zaduženja vezano za Brexit, postoji opasnost da vlada neće imati pravovremen i adekvatan odgovor na ovu krizu.

‘Da zaista započne rat Donald Trump bi u roku sad vremena bio na telefonu s uredom britanske premijerke i tražio potporu. Premijerka bi tada imala tek nekoliko sati da donese odluku o tome kako će se postaviti u situaciji koja će predstavljati najveći strateški šok u post hladnoratovskoj eri’, rekao je Malcolm Chalmers iz Instituta.

Unatoč važnosti odluke koju mora donijeti, šef države, u ovom slučaju Theresa May, ne bi imala vremena za višestruke opsežne konzultacije. ‘Vlada se već sada mora pripremiti za sve potencijalne scenarije koji bi nam se mogli dogoditi narednih mjeseci’, rekao je Chalmers.

Odgovor koji će Velika Britanija dati uvelike će ovisiti o tome koja strana će inicirati sukob. Ako ga započne Kim Jong Un, Britanci neće imati previše izbora i morat će Trumpu ponuditi ‘jaku političku podršku’.

No, ako sukob inicira SAD, najbolje što bi Velika Britanija mogla ponuditi je diplomatska podrška i to u pregovorima čiji bi cilj bio ograničavanje konflikta i postizanje mirovnog sporazuma s kojim bi bili zadovoljni i Amerikanci i Kinezi, prenosi The Independent.

