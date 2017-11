UGLEDNA ODVJETNICA ZA NET.HR O PRESUDI MLADIĆU I ŠANSAMA NJEGOVE ŽALBE: ‘Dvije stvari vrlo su neobične…’

Nakon presude ratnom zapovjedniku bosanskih Srba Ratku Mladiću pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (ICTY) gdje je nepravomoćno osuđen na doživotnu kaznu zatvora, razgovarali smo s uglednom zagrebačkom odvjetnicom Vesnom Alaburić.

Ona je angažirana kao odvjetnica generala HVO-a Milivoja Petkovića kojemu se pred ICTY-em sudi skupa s još petoricom političkih i vojnih čelnika HVO-a u tzv. procesu ‘šestorki’ (Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Ćorić i Berislav Pušić) koji traje već trinaest godina. Upravo presudom Mladiću i skorim izricanjem drugostupanjske presude ‘šestorki’ ICTY će završiti s radom.

MILOŠEVIĆA NEMA U UDRUŽENOM ZLOČINAČKOM POTHVATU

Je li po Vama presuda Mladiću očekivana i je li u njoj bilo ičeg iznenađujućeg?

– Smatram da presuda nije iznenađujuća ni za koga zato što je obuhvaćala incidente i zločine za koje su već ranije bili osuđeni pojedini pripadnici establišmenta Republike Srpske i to na doživotne kazne zatvora. Nije iznenađenje ni to što je genocid utvrđen samo za Srebrenicu, a ne i za druge lokalitete, jer je tako utvrđeno i u neki ranijim presudama. Ono što je meni bilo izuzetno zanimljivo i neobično su dvije okolnosti. Treba doduše pročitati čitavu presudu, možda je ponešto drugačija od sažetka koji je pročitao sudac Alphonse Orie. Iz toga sažetka proizlazi da se članovima udruženog zločinačkog pothvata nisu definirali Slobodan Milošević i najviši dužnosnici Srbije odnosno Jugoslavije iz tog vremena. Ako to usporedimo s prvostupanjskom presudom u slučaju Prlić i drugi (svi su proglašeni krivima, a Prlić je kao prvooptuženi osuđen na 25 godina zatvora, nap.a.) u kojoj su Franjo Tuđman i ostali predstavnici tadašnje hrvatske vlasti postulirani kao članovi udruženog zločinačkog pothvata, smatram da je to vrlo problematično i da dovodi Hrvatsku i pripadnike vlasti u jedan prilično nezavidan položaj.

A druga, kako kažete, neobična okolnost?

– Ona se ne tiče same presude, ali mi se čini vrlo značajna. To je činjenica da se sukob muslimana i Srba od svibnja 1992. nadalje u BiH ne smatra međunarodnim nego isključivo internim sukobom, tako da Mladić nije bio ni optužen niti osuđen za teške povrede Ženevskih konvencija. Ako to usporedim s predmetima u kojima su Hrvati iz BiH bili ili osuđeni ili okrivljenici, to je također vrlo neobično jer je međunarodni karakter sukoba Hrvata i muslimana definiran u svim predmetima u kojima su donesene osuđujuće presude.

Što to konkretno znači?

– Kada sve to uspoređujete, proizlazi da Beograd nije imao nikakvog utjecaja na sve što se događalo u BiH za razliku od Zagreba koji se po presudama i Tihomiru Blaškiću i Dariju Kordiću te Prliću i drugima dobvodi u tijesnu vezu s ratnim događanjima u BiH. Sve to skupa dosta je problematično i daleko od neke izbalansirane istine u mjeri u kojoj istina uopće može biti rezultat rada nekog suda.

SUD SE KONCENTRIRAO SAMO NA NAJTEŽE ZLOČINE

Kako komentirate činjenicu da se Mladiću nije sudilo za zločine počinjene u Hrvatskoj 1991. godine, konkretno za zločin u Škabrnji? Neki kažu da bi to usporilo ionako spori proces.

– Prva inicijalna optužnica protiv Mladića podignuta je 1995. godine i u toj optužnici nije bilo nikakvih događanja u Hrvatskoj nego su se koncentrirali na događaje u BiH. Nakon 2011. godine, kada je Mladić izručen Haagu, došlo je do redukcije, jer da su bili obuhvaćeni svi zločini iz inicijalne optužnice postupak bi vjerojatno trajao još dvije-tri godine. Stoga je bilo nužno optužnicu reducirati na najteže zločine. U tom kontekstu je vidljivo da događanja u Hrvatskoj uopće nisu bila predmet optuženja. Zaista ne mogu odgovoriti na pitanje zašto je to tako i jesu li hrvatske vlasti dale dovoljno dokaznog materijala i surađivale kako bi to bio sastavni dio optužnice. No, čak i da su zločini u Hrvatskoj bili dio inicijalne optužnice, mislim da bi kasnije presuda bila reducirana na najteže zločine.

Mladićev odvjetnički tim uložit će žalbu. Imaju li oni uopće manevarskog prostora da sruše ili ublaže prvostupanjsku presudu?

– Ne poznajem dovoljno taj predmet da bih mogla dati meritorno mišljenje, ali ono što znam iz dosadašnjih predmeta i dosadašnjih žalbi u drugim predmetima te potpuno etablirane prakse da se utvrđuje odgovornost prema konceptu udruženog zločinačkog pothvata, rekla bih da Mladić u žalbenom postupku nema nikakav manevarski prostor. Svaka druga kazna bila bi veliko iznenađenje.

