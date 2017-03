UDOMILA DJEČAKA PA SE ŠOKIRALA: ‘Ispalo je da uopće nema 12 godina, a sada prijeti da će ubiti mene i moju obitelj’

Majka dvoje djece otvorila je svoj dom odraslom čovjeku koji se predstavio kao 12-godišnji izbjeglica iz Afganistana. On je kasnije napao njezinu obitelj i prijetio im smrću, piše Daily Mail.

Ova je žena ispričala kako živi u strahu nakon što je čovjek koji se predstavio kao Abdul, prijetio da će ubiti njezinu obitelj. Te je prijetnje izrekao prilikom uhićenja zbog napada na njezine rođake.

U emotivnom intervjuu na ITV-u, ova žena kojoj su zbog anonimnosti dali ime Julie, pozvala je vladu da obavlja redovne provjere dobi izbjeglica koji stižu u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Voditeljicama je u intervjuu ispričala da je u svoj dom primila tražitelja azila nakon što je socijalna služba zatražila da se ‘na nekoliko noći’ pobrine za njega.

‘Rekao je da ima 12 godina, a imao je mnogo više. Nisam ga htjela povrijediti’

‘Kad sam ušla u sobu, nisam mislila da je on osoba o kojoj su mi pričali. Izgledao je kao da ima otprilike 19 godina. Bio je vrlo tih i sramežljiv. Nisam ga htjela povrijediti, ali obično ne primam tinejdžere već manju djecu. Ali znala sam da mu je potreban dom i prestala razmišljati o tome’, ispričala je Julie.

Unatoč početnim problemima kada je riječ o mladićevim godinama, Julie mu je velikodušno otvorila svoj dom. Ipak, nakon pregleda kod zubara, postala je sumnjičava oko njegovog stvarnog identiteta.

‘Otišli smo kod zubara, gdje je liječnik rekao da bi mladić mogao imati između 18 i 21 godinu. Stavili su ga u prosjek pa zaključili da ima 16 godina, jer je on izjavio da ima samo 12.’

Mladić se po dolasku u njezinu kuću najprije lijepo ponašao, no ubrzo je postao loš. Kasnije je otkrila da on uopće nije osoba za koju se predstavlja te da je ranije uhićen jer se u Belgiji predstavljao kao dijete izbjeglica.

Nagla promjena ponašanja

‘U početku je bio drag. Vrlo skroman, pristojan i pažljiv. Ali kako su dani prolazili, primijetila sam promjenu na njemu. Usporedila sam ga sa svojim sinom i vidjela da je mnogo zreliji od njega. Kasnije sam doznala da je u Belgiji bio uhićen. Liječnici su ga prijavili kad su zaključili da nema 12 godina. Tamo se prijavio kao tražitelj azila kad je imao 17 godina. Ne shvaćam kako mi nitko nije prenio tu informaciju’, ispričala je Julie i dodala da se počela bojati kad je mladić promijenio ponašanje.

Otvorila mu je Facebook profil kako bi lakše stupio u kontakt s obitelji. Ubrzo je počeo primati telefonske pozive nakon kojih mu se ponašanje drastično počelo mijenjati. Postalo je prijeteće i zastašujuće.

Julie je rekla da ju je bilo strah ostati sama s Abdulom u vlastitom domu, ali nije htjela ugroziti neku drugu obitelj.

‘Nisam htjela da se lažno predstavi i nekoj drugoj obitelji’, rekla je.

‘Sjećam se da je jednog dana otišao do frižidera na kojem je bila fotografija mene i moje kćeri. Gledao je tu fotografiju, kao da me pokušava zastrašiti. Došao je do mene. Još osjećam njegov dah na vratu i sjećam se da sam bila skamenjena’, ispričala je Julie.

Kasnije je otkrila da Abdul posjećuje ekstremističke web stranice preko svog mobitela, a članovima obitelji i prijateljima šalje poruke o tome kako će prevariti britansku vladu i natjerati ih da misle da je on samo dijete.

Julie je bila šokirana.

Kada je pokušala pronaći stalni dom za Abdula, on je počeo prijetiti Julie i njezinoj obitelji.

Verbalni i fizički napad, pa prijetnja smrću

‘Niti u jedan drugi dom nije htio otići. Postao je agresivan. Verbalno me napao, a kad se moj rođak umiješao u strahu da me Abdul ne ozlijedi, gurnuo ga je i počeo tući. Potrčala sam po policiju i pokušala ga smiriti. Nisam shvaćala zašto to čini’, kaže Julie.

Abdul je uhićen za ovaj napad, no Julie i dalje živi u strahu da će se vratiti i napasti njezinu obitelj.

‘Prijetio nam je i prije nego što ga je policija odvela. Prijetio je meni i djeci. Na dan kad su ga odveli, rekao je da će me ubiti i da zna gdje živim’, rekla je Julie i dodala da je vrlo prestrašena jer misli da ga ne čuvaju dobro te da u svako doba može pobjeći i pojaviti se u njezinoj kući. Boji se i za djecu.

‘On zna kada i gdje mi djeca idu u školu, zna sve. Promijenili smo brave na kući, ali i dalje sam prestravljena’, kaže Julie.

Julie poziva britansku premijerku Theresu May da vlada počne provoditi iscrpnija ispitivanja kada je riječ o izbjeglicama koje dolaze u britanske obitelji. Potrebne su bolje provjere, smatra Julie.

‘Dob tih ljudi se samo pogađa, a zatim ih stavljaju u domove s drugom ranjivom djecom. Želim poručiti Theresi May i vladi da, ako inzistiraju da ti ljudi dolaze ovamo, onda trebaju dobro provjeriti njihovu dob. U protivnom se druge obitelji izlažu riziku’, rekla je Julie.