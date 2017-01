UBOJICU DVIJU SARAJEVSKIH STUDENTICA IZRUČUJU BiH: ‘Sefiću, nismo te zaboravili!’

Sanjin Sefić, koji je više od dva mjeseca u ekstradicijskom pritvoru u Novom Sadu, bit će danas izručen nadležnim organima Bosne i Hercegovine, potvrđeno je iz Kantonalnog suda u Sarajevu, prenosi Al Jazeera.

Rješenje o izručenju Sanjina Sefića, kojeg sumnjiče da je automobilom usmrtio dvije djevojke i potom pobjegao u Srbiju, potpisala je prije nekoliko dana srbijanska ministrica pravde Nela Kuburović. Iz ministarstva na čijem je čelu su izvijestili kako je rješenje proslijeđeno nadležnim organima BiH, Ministarstvu unutarnjih poslova Srbije i Višem sudu u Novom Sadu.

‘Pravda je nedostižna, ali očekujemo najvišu kaznu’

Sanjin Sefić se sumnjiči da je 10. listopada u sarajevskoj ulici Zmaja od Bosne, vozeći velikom brzinom, automobilom usmrtio Selmu Agić i Editu Malkoč, studentice Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Tereti ga se za kaznena djela protiv sigurnosti javnog prometa i neukazivanje pomoći osobi ozlijeđenoj u prometnoj nesreći.



Uoči Sefićevog izručenja, na nekoliko lokacija u Sarajevu jutros su osvanuli plakati s porukama upućenim osumnjičenom. Građani su poručili kako Sefića nisu zaboravili.

“Sefiću, nismo te zaboravili. Pravda je nedostižna, ali očekujemo najvišu kaznu. Nadležni, budite odgovorni”, “Sad je vrijeme za korak tužiteljstva i suda. Pravda nije nadoknadiva, ali tražimo najvišu kaznu”, prenijeli su sarajevski mediji.

Građani također pozivaju sud na odgovornost i navode da zakonska kazna mora biti zadovoljena.

“Pravosuđe neka od danas radi za one koji nisu živi. Dugo ste štitili one koji su za to krivi. Za Editu i Selmu”, poručuju građani.

Prema informacijama Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo, radi se o višestrukom povratniku u počinjenju prekršaja u prometu te remećenju javnog reda i mira.

Na granici će ga preuzeti pravosudna policija

On je, nakon prometne nesreće, pobjegao u Srbiju, a slobode je lišen 12. listopada u Novom Sadu.

Postupak Sefićevog izručenja provest će pripadnici srbijanske policije, javlja Tanjug.

Njega će na granici preuzeti pravosudna policija koja će ga sprovesti do Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo.

Bosanskohercegovačko pravosuđe vodi postupak protiv još tri osobe koje se dovode u vezu s prometnom nesrećom zbog sumnje da su pomogli Sefiću poslije izvršenja kaznenog djela.