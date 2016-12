UBOJICA IZ BERLINA JOŠ JE NA SLOBODI: Ovo su sve pogreške njemačkih vlasti koje su do toga dovele

Diljem Europe traje potjera za Tunižaninom Anisom Amrijem koji je u ovim trenucima najizgledniji osumnjičenik za masakr u Berlinu u kojem je smrtno stradalo 12 osoba, a njih još pedesetak je ozlijeđeno.

Anis Amri je bio uhićen ranije ove godine te je potvrđeno da je simpatizer ISIL-a, točnije njegova ogranka koji stoji iza napada na tuniško ljetovalište Sousse u lipnju 2015 godine.

Imao je više dokumenata pod šest različitih imena i tri različite nacionalnosti. Amri ima policijski dosje u Tunisu i u Italiji gdje je odslužio četverogodišnju zatvorsku kaznu prije no što se zaputio u Njemačku. Njemačke vlasti, koje su pod žestokim kritikama zbog same činjenice da da Amri još na slobodi, pokušale su Tunižanina izručiti u lipnju, ali to nije bilo moguće jer nije imao nikakave valjane dokumente.

NOVI DETALJI O BERLINSKOM KRVNIKU: Četiri godine ‘gulio’ u talijanskom zatvoru, ali nisu ga izručili zbog bizarne greške



Putovnica stigla jučer

Njemačka je tada zatražila od Tunisa da mu izda novu putovnicu kako bi ga mogli poslati u matičnu zemlju. Ironično, putovnica je u Njemačku stigla jučer, dva dana nakon krvavog pohoda u Berlinu.

Policijska potraga usmjerena je na pokrajinu Sjevernu Rajnu Vestfaliju, industrijsku regiju, u kojoj je Amri živio kad je nad njim ranije ove godine pokrenuta istraga. Tužitelji iz Berlina kažu kako je Amri stavljen pod nadzor sredinom ožujka nakon anonimne dojave o njegovoj upletenosti u planiranje pljačke čiji je plijen trebao poslužiti za nabavu oružja koje bi kasnije bilo korišteno u svrhu terorističkog napada.

Nadzor ga je snimio kako dila drogu u berlinskom parku te kako se potukao u jednom kafiću, no taj isti nadzor je prekinut u kolovozu. Navodno su mu nastavili nadzirati komunikaciju putem mobitela, ali početkom ovom mjeseca je nestao s radara.

U kontaktu s Islamskom državom

Amri je živio s cimerom koji je prošlog mjeseca uhićen pod sumnjom da je regrutirao dobrovoljce za odlazak u Siriju i borbu na strani tzv. Islamske države. Spomenuti cimer uhićen je isto kad i ekstremistički propovjednik Abu Walaa koji u Njemačkoj otvoreno propagira ISIL.

Nakon što je pokosio na desetke ljudi kamionom kojeg je ukrao Poljaku i njega ubio, Amri se dao u bijeg. Međutim, policija je prvo uhitila i satima ispitivala tražitelja azila iz Pakistana Naveda Balucha (23) kojeg je policiji prijavio jedan građanin kad ga je vidio kako prelazi cestu na crveno svijetlo. U potragu za Amrijem dali su se tek kad su snimke nadzorne kamere pokazale da je vozač naoružan pobjegao s mjesta napada.

SRBIN KOD KOJEG JE ŽIVIO NAPADAČ IZ BERLINA: ‘Bio je normalan, a onda mu je djevojka počela nositi nikab, a on je promijenio ime’

Mane njemačke strategije

Britanski stručnjaci tvrde kako je ova zabrljana istraga pokazala temeljne mane njemačke protuterorističke strategije. ‘Mnoge agencije rade na istom prostoru i zbog toga dolazi do problema. Informacije se ne dijele adekvatno i zato dolazi do propusta’, kaže David Videcette, bivši djelatnik protuterorističke jedinice Scotland Yarda.

Uz sve propuste, zbog njemačkog strogog zakona o privatnosti, Amrijeve fotografije u javnost su se pustile cenzurirane, a nije bio imenovan punim imenom i prezimenom već kao Anis A.

Istrazi ne pomaže ni manjak nadzornih kamera na lokaciji tragedije. Naime, zbog tereta Gestapa u doba nacizma i Stasija u doba komunizma, javni nadzor je u Njemačkoj vrlo osjetljivo pitanje zbog čega imaju jako malo nadzornih kamera na javnim mjestima.

Poljski vozač bio je živ u trenutku naleta

Posljednje informacije ukazuju 37-godišnji Lukasz Urban, vozač kamiona poljske tvrtke, možda bio i živ u vrijeme kad se napadač zaletio kamionom teškim 25 tona u gomilu ljudi na sajmu, pritom ubivši 12 ljudi i ozlijedivši njih još 48. Maskirani napadač ga je nakon toga upucao iz pištolja i pobjegao s mjesta događaja. Obdukcija je pokazala da je Urban vjerojatno bio živ za vrijeme napada. Čak štoviše, da ga je možda pokušao i spriječiti tako što je primio upravljač kamiona. “U tom je trenutku vjerojatno došlo do fizičkog okršaja”, tvrdi policijski izvor.

POSLJEDNJI SATI PRIJE MASAKRA U BERLINU: Poljski vozač je bio živ kad se napadač zaletio kamionom u ljude na sajmu?

Urban je oko podneva telefonski razgovarao s Arielom Zurawski, njegovim rođakom i vlasnikom prijevozničke kompanije. Vozač je u razgovoru spomenuo da je gladan. Oko 14 sati nadzorne kamere su ga snimile u prodavaonici kebaba, prije nego li se vratio do kamiona. Posljednji put je razgovarao sa suprugom u ponedjeljak oko 15 sati. Požalio se da mora čekati istovar.

Zurawski je izjavio da je po podacima GPS sustava u kamionu vidljivo da je vozilo pokrenuto u 15.19 i 15.45 sati i kretalo se samo naprijed-nazad, “kao da netko uči voziti”. Urbanova žena tvrdi da ga je ponovno pokušala dobiti na mobitel u 16 sati, ali nitko se nije javljao.