UBIO GA GOLUB: Jureći motorom vrijednim 170.000 kuna sudario se s pticom

Otac dvoje djece poginuo je kada je zbačen iz svog motora nakon što je udario goluba, piše Daily Mail.

Ashar ‘Ash’ Niazi (35) vozio se svojim Yamaha R1M supermotorom vrijednim 170.000 kuna s još trojicom prijatelja kada se dogodila nesreća.

Oni su vozili rano ujutro iz Londona prema plaži i to rutom kojom su redovito išli, kada je Niazi, koji je vozio prvi, udario pticu.

Oblak od perja

Nav Shah (45), dugogodišnji prijatelj preminulog, priča kako je vidio oblak perja u zraka kada je skrenuo i ugledao Niazijev motor kako leži uz cestu.

“Skrenuo sam iza ugla i ugledao puno perja u zraku, kao da je netko uzeo jastuk i naglo ga rasparao”, kaže Shah. “Prošao sam kroz taj oblak perja i ugledao oblak prašine. Bio je toliko gust da nisam mogao vidjeti kroz njega”, dodaje.

“Zatim sam ugledao Ashov motor na lijevoj strani ceste. Bio je sav razlupan. On je ležao uz drvo pa sam potrčao prema njemu. Oči su mu bile otvorene, gledao je prema nebu i bio sam 99 posto siguran – to je to, umro je.”

“Pretpostavljamo da ga je udario golub od čega se onesvjestio ili postao dezorjentiran te je motor skrenuo na lijevo i katapultirao ga. Golub je ležao mrtav na cesti”, priča Shah.

Hitna služba nije mogla spasiti Niazija, već ga samo proglasiti mrtvim. Iza njega su ostale dvije kćeri, jedna od deset godina, a druga je navršila šest samo dan nakon očeve smrti.