UBILI MU TRI KĆERI: Profesor iz Toronta bije sudsku bitku: ‘Njihovu smrt nazvali su kolateralnom štetom’

Pofesor sa Sveučilišta u Torontu, liječnik Ezzeldeen Abu al-Aish već godinama se bori kako bi natjerao izraelsku vojsku da odgovara za smrt njegove tri kćeri.

Gotovo deset godina profesor Ezzeldeen Abu al-Aish sa Sveučilišta u Torontu, inače doktor iz Gaze, čeka pravdu za ubojice svoje kćeri. Naime, u siječnju 2009. one su ubijene u izraelskiom vojnom napadu kada su tenkovi granatirali obiteljski dom Abuelaishovih u izbjegličkom kampu Jabaliya. S njegovim kćerima život je tada izgubila i njihova 17-godišnja sestrična. U vrijeme tragedije inače ugledni liječnik je bio sa svojom djecom i trebao se javiti u televizijski program. No, umjesto da govori o dogovorenoj problematici, liječnik je vikao i jecao preko telefona moleći za pomoć. Tadašnji novinari uspjeli su preko svojih veza do njega poslati Hitnu pomoć, no spasa za njegove tri kćeri više nije bilo.

Doktor Abu al-Aish nedugo nakon toga s preživjelom je obitelji preselio u Kanadu, a supruga mu je nedavno preminula od leukemije. Liječnik danas gleda u fotografiju kćeri koja stoji na zidu njegovog kabineta i na kojoj su djevojčice Bessan, Mayar i Aya imale 13, 15, i 20 godina i govori: “Kada su one ubijene, zakleo sam se Bogu, zakleo sam se svojim kćerkama da nikada neću odustati. Nikada neću stati. Odlučan sam ostvariti pravdu za svoje kćeri”.





Nakon dugogodišnje borbe, njegov slučaj će konačno biti saslušan pred izraelskim sudom idućeg mjeseca. “Od samog početka sam govorio da bih mogao prihvatiti tu činjenicu kada bih znao da su moje kćerke zadnje žrtve na putu do mira između Palestinaca i Izraelaca. One nisu bile zadnje i to me rastužuje, čak i ljuti: Što još mogu učiniti?”

Da bi ga saslušali na sudu morao platiti 5300 dolara po žrtvi

Abu al-Aishova supruga je nedavno preminula od leukemije kada je Izrael počeo razorni, trotjedni napad na Gazu. Do kraja godine, ubijeno je 1400 Palestinaca, većinom civila.

Grupe za ljudska prava su zabilježile da je izraelska vojska tijekom rata koristila municiju s bijelim fosforom na gusto naseljenim predjelima Gaze, te da su ciljali na civilnu infrastrukturu. Ujedinjeni narodi su optužili Izrael za kršenje ljudskih prava, uključujući i potencijalne ratne zločine, te za upotrebu “neproporcionalne sile” da naude palestinskim civilima, piše Al Jazeera Balkans.

Za slučaj Abuelaishovog doma, iz izraelske vojske su rekli da su pucali na područja s kojih je pucano na njih. Kasnije su kazali kako su mislili da su vidjeli Hamasove “promatrače” blizu kuće. Takvo pojašnjenje doktora nije zadovoljilo, no njegov pokušaj da izraelska vojska preuzme odgovornost bio je bezuspješan. Umjesto toga, izraelske vlasti su njegove bližnje opisale kao “kolateralnu štetu”.

“Nije etički pričati o ljudskom biću kao o kolateralnoj šteti…Moramo obrisati tu riječ kada je u pitanju povezanost s ljudskim bićem“, rekao je oni dodao: “To je meni bilo bolnije jer je rana bila još svježa i krvarila je, kao da su dodavali so na ranu.”

Godine 2010. Abu al-Aish je sudskim putem zatražio ispriku, a kako bi njegov slučaj bio saslušan bio je prisiljen platiti obveznicu u iznosu od 5300 dolara za svaku kćerku i za nećaku. Saslušanje će se konačno održati ove godine na sudu u Beer Shevi, na jugu Izraela, od 15. do 19. ožujka.

Abu al-Aish je kazao da će novac od odštete upotrijebiti za osnivanje škole u Palestini, Izraelu, Jordanu, Afganistanu i Kanadi preko humanitarne organizacije koju je osnovao u znak sjećanja na svoju djecu – zaklade “Kćerke za život”.