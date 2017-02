U ZATVORU UMRO SLIJEPI ŠEIK: Služio je doživotnu kaznu zbog terorističkog napada na WTC

Omar Abdel-Rahman, klerik rodom iz Egipta, koji je u američkom zatvoru služio doživotnu kaznu zbog planiranja bombaškog napada na Worl Trade Centar 1993. godine preminuo je u 78 godini.

To je za Reuters potvrdio njegov sin Amar. Naknadno je potvrda stigla i iz zatvora u Butneru u Sjevernoj Karolini gdje je slijepi šeik služio kaznu. Umro je prirodnom smrću u subotu ujutro po američkom vremenu.

Dijabetes i problemi sa srcem

Prema informacijama što ih je objavio CNN, Omar Abdel-Rahman patio je od dijabetesa, a imao je i problema sa srcem.

Abdel-Rahman osuđen je 1995. godine zbog zločinačkog udruživanja, te kažnjen doživotnim zatvorom.



Smatra se da je Omar bio duhovni vođa Osame bin Ladena, te čelni čovjek egipatske militantne grupe El Gama’a El Islamiyya.

SAD kao izvor zla

Organizirao je, sumnja se, veći broj terorističkih napada, a Zapad, posebno SAD, smatrao je izvorom svog zla. Zato je, prema nekim izvorima, upravo on odgovoran za uvođenje islamskog terorizma na tlo SAD.

Vid je izgubio kao desetomjesečna beba, upravo zbog dijabetesa, no bez obzira na to u djetinjstvu je proučavao Kuran i do svoje 11 godine naučio ga cijelog na pamet. Nakon što je diplomirao u Kairu, postao je imam u 60-ak kilometara udaljenom egipatskom gradu Fayoumu.

Osuda na doživotni zatvor

Svega četiri mjeseca nakon bombaškog napada na World trade Center u kojem je poginulo šest ljudi, dok ih je više od tisuću ozlijeđeno slijepi šeik je uhićen. Osim za ovaj napad, zajedno sa skupinom sljedbenika proglašen je krivim i za planiranje napada na sjedište UN-a na Manhattanu, te tunalima i mostovima koji povezuju New York i New Jersey.