U UTORAK RASPRAVA U KATALONSKOM PARLAMENTU: Hoće li Puigdemont biti izabran za premijera unatoč optužnici?

Puigdemont, 55-godišnji bivši predsjednik pokrajine sa 7,5 milijuna stanovnika, bit će jedini kandidat 30. siječnja kada počne rasprava u Barceloni. On se nalazi u Belgiji a povratkom u Španjolsku prijeti mu uhićenje jer je optužen za pobunu.

Rasprava u katalonskom parlamentu o imenovanju Carlesa Puigdemonta za predsjednika vlade Katalonije održat će se u utorak, izjavio je predsjednik parlamenta Roger Torrent samo nekoliko sati nakon što je španjolska vlada najavila žalbu Ustavnom sudu premda joj je savjetničko tijelo poručilo da to ne radi.

Madrid će ipak uložiti žalbu

Puigdemont, 55-godišnji bivši predsjednik pokrajine sa 7,5 milijuna stanovnika, bit će jedini kandidat 30. siječnja kada počne rasprava u Barceloni. On se nalazi u Belgiji a povratkom u Španjolsku prijeti mu uhićenje jer je optužen za pobunu. Španjolska vlada najavila je žalbu Ustavnom sudu na njegovo nominiranje. Smatra kako on ne može biti kandidat ako se osobno ne pojavi u Barceloni na raspravi, a to ne može učiniti jer je raspisan nalog za njegovim uhićenjem u Španjolskoj. Vlada se konzultirala sa svojim savjetodavnim tijelom – Državnim savjetom, a premda ono smatra da ne bi trebalo ulagati žalbu, Madrid će to učiniti, izvijestile su u četvrtak navečer novine La Vanguardia i El Mundo pozivajući se na neimenovane izvore.

Zagovornici nezavisnosti spremni izabrati Puigdemonta dok je on u Belgiji

Zagovornici nezavisnosti, koji imaju većinu u parlamentu, podržavaju kandidaturu Puigdemonta te su ga spremni izabrati dok se on nalazi u Belgiji. Španjolska vlada tvrdi da je to nezakonito. Slanjem žalbe Ustavnom sudu nada se blokirati pokušaj njegovog imenovanja. Ustavni sud je dosad presudio protiv pokušaja katalonske vlade da odcijepi pokrajinu na obali Sredozemnog mora od Španjolske, uključujući i zabranu referenduma o nezavisnosti. Unatoč tome referendum je održan 1. listopada a 27. listopada je u katalonskom parlamentu izglasano uspostavljanje samostalne republike Katalonije.



Optužnica za pobunu protiv Španjolske

Puigdemont i četvero članova vlade otišlo je u Belgiju dva dana kasnije te je protiv njih podignuta optužnica za pobunu protiv Španjolske, neposluh i korištenje javnog novca za organiziranje referenduma suprotnog odluci suda. Španjolska vlada je tada preuzela direktno upravljanje Katalonijom, raspustila regionalnu vladu te raspisala prijevremene izbore. Na tim izborima 21. prosinca Puigdemont i četvero dužnosnika izabrani su u katalonski parlament. Svima im prijeti uhićenje vrate li se iz Belgije. Zagovornici nezavisnosti zalažu se za to da prenesu glas na druge zastupnike u parlamentu i tako glasuju za predsjednika vlade. Ti bi im glasovi mogli biti presudni tijekom glasovanja. Vodstvo parlamenta, u kojem pobornici nezavisnosti imaju većinu, tek se treba očitovati o toj ideji.